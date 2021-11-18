Туризм

«Топор» и викинги: Усвяты презентовали свой туристический потенциал

Презентация туристических возможностей Усвятского района состоялась в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в офисе Туристского информационного центра.

«Очень приятно, что сегодня выступает наш самый маленький по численности населения Усвятский район. Хочется отметить, что это древнейшее место удивляет своей историей, памятниками архитектуры и археологии, природными ландшафтами. Кроме того, наш центр впервые за 11 лет создал буклет, посвященный тысячелетию Усвят», - сказала директор ТИЦ Лариса Семашко.

Затем слово взяла заместитель главы муниципалитета Светлана Ермакова, которая обратила особое внимание на местный бренд — ежегодный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, исполнительницы народных песен.

В продолжение встречи участникам мероприятия представили видеоролик «Мои Усвяты» режиссера Виталия Салтыкова, где можно было увидеть местные пейзажи и услышать знаменитые «Кумушки».

После этого заведующая отделом музейной работы Усвятского районного центра культуры Екатерина Васина прочла лекцию об истории муниципалитета. Из-за своего расположения на побережьях реки Усвяча и озер Усвятское, Городечное и Узмень, место прозвали «Псковской Венецией». Присутствующие узнали о трех городищах, 105 археологических памятниках, раскопках Александра Микляева и Ивана Еремеева, о петербургских и смоленских экспедициях.

«Юрьевы Горы, обнаруженные археологами в Усвятах, были пунктом контроля пути ”из варяг в греки”. А находки, датируемые X веком, свидетельствуют о связи Усвят с викингами, Византией и Прибалтикой. С нашим районом также связаны имена Александра Невского и Стефана Батория. Еще у нас был большой Спасо-Преображенский храм, уничтоженный во времена Великой Отечественной войны. Но зато в церкви Преображения сохранилась Цесарская чудотворная икона», - рассказала Екатерина Васина.

Также заведующая упомянула о еврейском гетто, располагавшемся на территории района, и перечислила имена героев.

На мероприятии показали работы Сергея Пушкарева, инженера по лесовосстановлению, занимающегося изделиями из дерева. Его беседки и скамьи установлены для туристов в Усвятском районе. На информационных стендах можно было почитать об усадьбе Родзянко, готовящейся к реставрации, о вымощенной камнем во времена Екатерины II улице.

Школьница усвятской школы Дарина Шилина провела мастер-класс по изготовлению традиционной куклы. Фольклорный ансамбль показал народный усвятский танец «Топор», в котором движениями рассказывалось о том, как заготавливают дрова. А затем гости мероприятия попробовали местные сыры, травяной чай и мед.

Добавим, что выставка, посвященная Усвятам, продлится в центре еще две недели.