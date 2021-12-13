Туризм

Турагенты назвали самый выгодный период зимних отпусков

Подскочившие под Новый год цены на путешествия начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже на 30-40% по сравнению с праздничными. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на турагентов.

Особенно существенна разница будет для тех, кто выбирает дальнемагистральные направления, к примеру, Доминиканы, Кубы и Мексики. Однако и в случае с Египтом и Турцией экономия будет заметной.

Снижение цен ожидает и отечественный горнолыжный курорт в Красной Поляне. Падение может составить до 40%.

А вот в феврале падения цен ждать не стоит. Поэтому зачастую именно вторая половина января — лучший период для тех, кто хочет максимально сэкономить, отметили в TUI Россия.

«Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10-20%, но дороже, чем во второй половине января», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

И причин для этого несколько. Во-первых, в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют Восточный Новый год — и цены взлетают. Во-вторых, этот месяц одним из лучших для катания считают горнолыжники, поэтому возрастает спрос и стоимость туров, пояснили в TUI.