Туризм

На туристическом портале региона появился раздел «Гуляем по Запсковью»

Начал работу новый раздел туристического портала Псковской области «Гуляем по Запсковью». В нем псковичам и гостям города, в частности, рассказали, как добраться до района, пока перекрыт мост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном туристском информационном центре.

«Специально для вас мы подготовили новый раздел туристического портала Псковской области "Гуляем по Запсковью"! С помощью нашей информации вы с легкостью доберетесь пешком или на авто до достопримечательностей исторического района», - говорится в сообщении.

Портал доступен по ссылке.

В туристском информационном центре добавили, что Запсковье — исторически сложившийся микрорайон города Пскова, который был назван по расположению на противоположном от центра города берегу реки Псковы (За Псковой).

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Напомним, движение через Советский (Троицкий) мост — главную связующую нить между центром города и Запсковьем — закрыли с 1 марта.