Туризм

В России стоимость авиабилетов может возрасти на 200-300 рублей

Росавиация направила в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний. В ФАС подтвердили, что документ поступил и его рассмотрят в установленном порядке. По мнению экспертов, в случае реализации инициативы стоимость билетов на самолет хоть и незначительно, но может повыситься.

Согласно данным Росстата, с начала года полет в салоне экономического класса пассажирского самолета подорожал почти на 17%, а в сравнении с прошлогодними показателями — почти на 22%. Скорее всего, на этом процесс не остановится, впереди очередная ценовая коррекция, сообщает «Парламентская газета».

В пресс-службе антимонопольной службы подтвердили, что «документ поступил в ФАС России и будет рассмотрен ведомством в установленном порядке».

Между тем на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечается, что инициатива Росавиации направлена на стабилизацию финансовой ситуации в госкорпорации по организации воздушного движения. «Эксперты полагают, что такая мера может на 3-5% увеличить стоимость авиабилетов для пассажиров, но это, по всей видимости, необходимо», — прикинули на сайте ассоциации.

При этом указано, что цены на аэронавигационное обслуживание не повышались с 2018 года.

Эксперты АТОР отметили, что провозных мощностей в стране переизбыток, а тарифы на перелеты по России, по их мнению, низкие, так что в абсолютных цифрах авиабилеты подорожают в среднем на 200-300 рублей.

Подтвердить или опровергнуть такие прогнозы в Росавиации отказались. «В настоящее время продолжается работа с регулятором, комментировать пока нечего», — пояснили в пресс-службе агентства.

«Госкорпорация по организации воздушного движения должна быть как минимум самоокупаемой, но дело в том, что ее основной доход складывался от "пролетных денег" иностранных авиакомпаний, самолеты которых раньше активно пользовались нашим воздушным пространством. Но из-за санкций западных стран и наших ответных контрсанкций, когда иностранным бортам из недружественных государств запретили летать над Россией, их пролетные маршруты переместились в другие локации», – говорится в сообщении.