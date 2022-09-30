Туризм

Путешественники назвали самые частые проблемы с заселением в отель

С различными проблемами при заселении столкнулись 25% путешественников, забронировавших отель за последние два года, а 7% когда-либо оказывались в ситуации, когда их вовсе не заселяли в забронированное жильё.

Самая частая проблема — разочарование от увиденного: 33% респондентов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках, следует из данных сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Около 18% участников опроса оказывались жертвами овербукинга — когда бронь была сделана, но при заселении выяснилось, что номеров не хватает. У 15% опрошенных была проблема, когда сотрудники гостиницы не видели в системе сделанную бронь, а у 8% — когда не находили информацию о произведённой заранее оплате.

У 12% респондентов была ситуация, когда их заселили в номер не той категории, а шести процентам участников опроса при заселении назвали цену выше, чем при бронировании. Наконец, 8% принявших участие в исследовании Туту хоть раз приезжали по адресу, указанному в бронировании, но гостиницы не оказывалось на месте.

Результаты опроса «С какими проблемами вы когда-либо сталкивались при заселении в гостиницу?»: