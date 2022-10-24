Туризм

Горожан приглашают на экскурсию по Пскову с элементами скандинавской ходьбы

Жителей города приглашают принять участие в тестовой бесплатной экскурсии проекта «Будь здоров, неизведанный Псков» с использованием палок для скандинавской ходьбы по малопопулярным местам города Пскова, но имеющим интересные художественные или архитектурные объекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото: комитет по туризму Псковской области

Создатель проекта – Дмитрий Яковлев, ученик 7 класса, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена». Экскурсия проводится при поддержке комитета по туризму Псковской области. Для участия в экскурсии необходимо записаться до 1 ноября по телефону: 8(8112) 299-788 (доб. 102).

Мероприятие пройдёт 2 ноября в 16:00