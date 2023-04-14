Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема нового выпуска - «Как ощутить вкус Греции в Пскове?». На этот вопрос в рамках эфира ответит гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова. Она расскажет, как греческие сыровары оказались в Пскове, чем греческие сыры отличаются от популярных сыров других стран, где сыровары берут сырье, находят покупателей и как планируют развиваться в направлении гастротуризма.

Ведет эфир Артем Татаренко.

Трансляция завершена