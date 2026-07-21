Новый апарт-отель в Острове за первый год принял 2,5 тысячи человек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил апарт-отель «Век-Тур» во вторник, 21 июля, в ходе рабочей поездки в Островский район. Проект комплекса реализован руководством завода «Вектор», который специализируется на производстве интегральных электронных схем и электроконвекторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Глава региона ознакомился с инфраструктурой отеля и осмотрел его территорию.

Генеральный директор ПАО «Вектор» Дмитрий Адамович сообщил, что номерной фонд апарт-отеля насчитывает 20 номеров, предусмотрены места как для организации семейного отдыха, так и для размещения гостей, посещающих муниципалитет с рабочими визитами.

«Работаем уже год, сформировались свои постоянные клиенты. За это время в отеле остановились уже 2,5 тысячи человек. Планируем развиваться и дальше. У нас отличные, положительные отзывы», — подчеркнул руководитель компании.

Глава региона поинтересовался ценовой политикой комплекса. По словам руководителя апарт-отеля, гостям доступны три категории номеров разного ценового сегмента. Независимо от класса, во всех вариантах размещения предусмотрена индивидуальная кухня с обеденным столом, набором посуды и необходимой бытовой техникой. Апартаменты оснащены кабельным телевидением, стационарным телефоном и высокоскоростным интернетом.

На территории «Век-Тур» создана полноценная сервисная и развлекательная инфраструктура: работают ресторан, прачечная и гладильная комнаты. Комплекс уже официально включен в Единый реестр классифицированных средств размещения.

В завершение встречи Михаил Ведерников пожелал руководству апарт-отеля успехов в развитии бизнеса и дальнейшей работе с туристами.

В правительстве добавили, что сфера туризма является одним из значимых направлений социально-экономического развития Псковской области. Наиболее популярными направлениями для путешествий традиционно являются Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. При этом разработанная при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» сетка туристических маршрутов охватывает большую часть территории региона, благодаря которым растет интерес к таким направлениям как Остров, Великие Луки, Себеж, Гдов, Невель.