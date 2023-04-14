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«Деловой понедельник»: Как ощутить вкус Греции в Пскове? ВИДЕО

17.04.2023 13:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 апреля. 

Тема нового выпуска - «Как ощутить вкус Греции в Пскове?». На этот вопрос в рамках эфира ответила гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова. Она рассказала, как греческие сыровары оказались в Пскове, чем греческие сыры отличаются от популярных сыров других стран, где сыровары берут сырье, находят покупателей и как планируют развиваться в направлении гастротуризма.

Провел эфир Артем Татаренко.

Теги: #сыр #деловой понедельник
Источник: Псковская Лента Новостей
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