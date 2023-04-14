Туризм

Корпус гостиницы на месте бывшей «шпагатки» в Пскове планируют открыть в 2024 году

Первый корпус пятизвездочной гостиницы планируют открыть в Пскове в начале 2024 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всё перечисленное, в свою очередь, создаёт хорошую базу для развития туризма. В 2017 году Псковскую область посетило порядка 380 тысяч туристов. Мы росли, конечно, после пандемийного 2020 года, некоторое время пришлось восстанавливаться, но уже в 2022 году регион посетило почти 450 тысяч туристов, а к 2028 году мы рассчитываем выйти на показатели в 680 тысяч. В то же время экскурсии были организованы почти для 2 млн человек. И это абсолютный рекорд!» – выступил Михаил Ведерников.

Как уточнил губернатор, туристы в Псковской области будут смотреть обновлённые при поддержке президента объекты культурного наследия.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области» взяло на себя реконструкцию и ремонт 63 объектов (за счет экономии значительно больше, чем планировали изначально). По 32 - проектирование завершено. На 7 объектах выполнили противоаварийные и реставрационные работы. Приведены в порядок «Могила Пушкина», Церковь Александра Невского, Часовня близ Снятной горы.

В настоящее время идёт реставрация 15 объектов, ещё на 12-ти работы начнутся в этом году.

Туристы посетят новый мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве, мемориал «Знамени Победы» в Идрице, обновлённые впервые за 100 лет цепные мосты в Острове.

Также гости будут посещать «Западные ворота», Дни пушкинской поэзии и русской культуры, «Михайловский бастион», «Соловьиную ночь», «Кузнечный фестиваль», ярмарку «ВиноГрад», дни Витебской области в Пскове и много других ярких и интересных мероприятий.

«У нас никогда в истории не было такого насыщенного событийного календаря. Не просто так из года в год в сезон у нас 100% загрузка гостиниц, а сам город постоянно фигурирует в числе наиболее интересных турнаправлений Северо-Запада. И чтобы эту отрасль поддержать, будем развивать и гостиничную сферу», – подчеркнул губернатор.

В ближайшие три года планируется привлечь более 2,6 млрд рублей на строительство коллективных средств размещения в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Духовные истоки». «»

К началу следующего года на месте бывшей шпагатной фабрики в Пскове планируется открыть первый корпус пятизвездочной гостиницы.

«Это не позволит моментально догнать спрос, но это будет хороший, уверенный шаг вперёд», – подчеркнул он.