Туризм

Псковская область присоединилась к проекту Росреестра «Земля для туризма»

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорились о реализации проекта «Земля для туризма» на территории региона. Соответствующее соглашение заключено в четверг, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы запустили "Землю для туризма“ в апреле 2022 года. На сегодняшний день выявлено более 300 земельных участков и территорий общей площадью почти 3,5 тысячи га. Все они имеют туристский потенциал, будут способствовать созданию новых мест притяжения, повышению инвестиционной привлекательности региона и его инфраструктурному развитию. Стать участником проекта может каждый — сейчас на Публичной кадастровой карте доступно 202 таких участка. По ним можно онлайн обратиться в орган исполнительной власти субъекта для оформления», — сказал руководитель Росреестра. Он также добавил, что регион станет 38 участником проекта.

Губернатор Михаил Ведерников уверен, что проект «Земля для туризма» будет интересен инвесторам и всем, кто готов вкладываться и вести бизнес в Псковском регионе. «У нас ощутимо вырос туристический поток. Особенно в летний период в гостиницах областного центра почти невозможно найти места, нет свободных билетов ни на самолет, ни на поезда до Пскова. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. Туризм действительно имеет огромный потенциал для развития и укрепления экономики нашего региона. При выборе земельного участка проект "Земля для туризма“ поможет соискателям оценить инфраструктуру территории, и в результате более четко определить сроки окупаемости проекта, перспективы его развития», — пояснил губернатор региона Михаил Ведерников.