Туризм

Мошенники запустили поддельные сайты для аренды жилья за рубежом

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о появлении поддельных сайтов аренды жилья на зарубежных направлениях отдыха, которые мошенники создают, подделывая самые популярные сервисы бронирования, в том числе Booking.com.

Злоумышленники выманивают деньги у туристов, переводя их на счета физических лиц. После получения денег они прекращают связь с жертвами мошенничества, уточняет RuNews24.

Пострадавшие узнают об этом только при прибытии в аэропорт, когда адреса оказываются ложными. Переписка мошенников с жертвами обычно ведется через Telegram, поэтому найти и наказать их практически невозможно.

Чтобы не стать жертвой мошенников, АТОР советует бронировать жилье через официальные сайты отелей и проверенные профильные сервисы, а также проявлять бдительность при выборе контрагента и избегать слишком низких цен.