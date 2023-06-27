Туризм

Более 40% россиян летом планируют путешествие на автомобиле — опрос

Более 40% жителей России летом 2023 года планируют отправиться в путешествие по стране на автомобиле. Об этом говорится в результатах опроса ГК «АвтоСпецЦентр».

При этом, согласно данным страхового дома ВСК, в летний период от 16% до 32% ДТП случаются именно во время междугородных поездок.

Отмечается, что наибольшее количество аварий с туристами в это время случается в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%) и в Новосибирске (4%).

При этом самыми безопасными для автопутешественников туристическими городами стал Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами), а также Казань, Нижний Новгород и Северный Кавказ (по 2%), пишет RuNews24.