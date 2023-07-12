Туризм

Количество мест в гостевых домах хотят ограничить в России

В частные дома можно будет заселять туристов, соблюдая ряд ограничений. Например, в гостевом доме должно быть не больше пятнадцати номеров, а его владелец должен там проживать. Опробовать такое регулирование в трех регионах предложили заместители председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Законопроект о проведении эксперимента в 2024-2026 годах депутаты планируют внести в Госдуму 24 июля.

По данным Минэкономразвития, только в Крыму, Алтайском, Краснодарском краях и Республике Алтай насчитывается больше пятнадцати тысяч частных домов, хозяева которых приглашают остановиться там туристов. В Краснодарском крае, по словам Натальи Костенко, из десяти тысяч всех мест размещения, где оказывают гостиничные услуги, семь тысяч — это гостевые дома. Многие построены давно и вносят серьезный вклад в работу туристической отрасли, но когда запретили открывать гостиницы в жилых помещениях, владельцы гостевых домов оказались в «серой» зоне, пояснила «Парламентской газете» Татьяна Лобач. Кроме того, по закону, чтобы принимать туристов, нужно присвоить месту размещения ту или иную категорию. Понятно, что у частных домиков на берегу моря никаких звезд нет.

В результате органы власти постоянно «кошмарят» бизнес в разгар сезона, сказала Наталья Костенко. «Только в Геленджике в начале этого лета прокуратура инициировала подачу больше ста исков с требованием запретить деятельность таких гостевых домов. Одновременно Росреестр сотнями рассылает их владельцам сообщения о нарушении ими законодательства в нецелевом использовании земли под коммерческую деятельность», — пояснила она.

Есть и другая проблема — риски для постояльцев. «Порой на землях для индивидуального жилищного строительства отстраивают целые гостиницы до 50 номеров под прикрытием частных домов. Сами владельцы там не живут, и качество, безопасность услуг там никто не гарантирует. Поэтому риски со взрывами газа и прочими неприятными для отдыхающих инцидентами повышаются. Поэтому наша задача нашим законопроектом отделить людей, которые сами живут в таких домах и, естественно, беспокоятся о вопросах безопасности, от больших коммерческих объектов, построенных намеренно с нарушением законов», — сказала Наталья Костенко.

Депутаты предложили отрегулировать эту сферу, для начала легализовав гостевые дома в трех регионах, где проблема стоит острее всего: Крыму, Краснодарском крае и Севастополе. Предполагается, что эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года.

По законопроекту статус «гостевого» получит только дом, владелец которого зарегистрирован в нем по месту жительства, либо находящийся на том же участке, что и жилье его владельца. «Мы исходим из того, что все остальные объекты туристического размещения, построенные на землях ИЖС, должны легализоваться именно как гостиницы и соответствовать всем нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к гостиницам», — объяснила Костенко.

Кроме того, владельцы гостевых домов смогут обустроить максимум 15 номеров. А общая площадь всех жилых помещений, которые находятся на участке, где стоит гостевой дом, не должна превышать тысячу квадратных метров. Регионы смогут установить и меньшую допустимую площадь. Сам участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

А категория у всех гостевых домов будет одна: без звезд. То есть владельцам надо будет соблюсти только требования, которые указаны в законе и которые соответствуют «беззвездной» категории, пояснил «Парламентской газете» директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени Кутафина Олег Гринь, принимавший участие в разработке законопроекта. Сейчас в гостиницах без звезд должны быть горячая и холодная вода, городской телефон, аварийное освещение и отопление. Одноместный номер должен быть не меньше девяти квадратных метров, а двухместный — двенадцати.



Вопрос, быть или не быть гостевым домам, пытаются решить несколько лет. В 2021 году первую попытку делал еще Ростуризм. Тогда гостевым домам хотели присвоить разные категории, а их владельцами сделать юрлиц, ИП и самозанятых. Максимальную площадь и число комнат предлагали определить регионам. Но, по словам Татьяны Лобач, согласование документа затянулось, а потом Ростуризм расформировали и документ так и не внесли в Госдуму. «А проблема осталась», — посетовала депутат.

Второй проект подготовило Минэкономразвития на базе законопроекта Ростуризма. Но ему также не дали хода, так как он лишь вносил понятие в законодательство, но не решал проблем владельцев таких объектов, сказала Наталья Костенко. «В итоге мы обратились лично к министру Максиму Решетникову, получили его поддержку, и совместно с Минэкономразвития и участием регионов провели ряд совещаний и выработали новые подходы к регулированию в этой сфере, которые и изложили в своем законопроекте», — сообщила депутат.

Татьяна Лобач отметила, что новое регулирование готовы обсуждать и дальше, во время рассмотрения законопроекта. А по итогам эксперимента примут решение, надо ли распространить закон на всю страну и сделать гостевые дома легальными раз и навсегда.