Туризм

Спрос россиян на осенние поездки в Европу вырос на 10-15% за год

Спрос российских туристов на осенние поездки в страны Европы в августе текущего года вырос на 10-15% за год, в тройке лидеров - Италия, Франция и Испания, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Спрос на непляжную Европу в осеннем сезоне незначительно вырос в сравнении с прошлым годом. Прирост бронирований в этом сегменте в 10-15% относительно августа 2022 года», - рассказали в АТОР.

Эксперты отмечают, что подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к «новой реальности», связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро, пишет РИА Новости.

По данным ассоциации, в топ-5 на осень-2023 по количеству бронирований городских направлений входят Италия (Рим, Милан, Венеция), Франция (Париж), Испания (Барселона и Мадрид), Венгрия (Будапешт) и Австрия (Вена). Также есть заявки на посещение городов Германии, Швейцарии и Великобритании.

«Такой рейтинг связан как с популярностью указанных европейских направлений и городов, так и выдачей шенгенских виз. Так, в первой тройке (находятся - ред.) страны, которые в 2022 году выдали российским туристам наибольшее количество шенгенских виз и которые с тем или иным успехом, но продолжают оформлять шенген под туристические поездки и в 2023 году», - пояснили в АТОР.

Эксперты уточнили, что в основном на европейских направлениях бронируют экскурсионные поездки и сити-туры с авиаперелетом.