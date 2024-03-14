Туризм

Банки пожаловались на сложности с запуском карты туриста

У банков есть трудности с запуском карты туриста — она нужна, чтобы иностранцы могли удаленно открыть счет и потом расплачиваться в путешествиях по России несмотря на санкции. О возникающих сложностях сказано в письме Ассоциации российских банков в ЦБ.

В законодательстве РФ понятие «иностранная финансовая организация» трактуется по-разному (например, отличаются формулировки в законах о валютном контроле и о защите конкуренции). Также перечень субъектов, подпадающих по формальным признакам под это определение, может быть различным, отмечается в письме. В итоге банки могут оказаться «крайними», если обнаружится, что они выдали карты людям, которые нежелательны на территории РФ, либо представляют угрозу для суверенитета и безопасности страны, отметил доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Проблема при выдаче карт связана не только с подтверждением их идентификации, полагает член генсовета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

«Основные барьеры — санкционное давление на оператора карт "Мир" и проблемы с операциями по зарубежному пластику (снятие средств через различные платежные инструменты и зачисление их в рублевый эквивалент)», — приводят слова Порошина «Известия».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что пока карта туриста работает в тестовом режиме, а окончательно ее планируется запустить до конца 2024 года.