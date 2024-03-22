Туризм

Псковичи стали чаще путешествовать на горные кластеры Заполярья

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и сервис для путешественников МТС Travel проанализировали на базе обезличенной Big Data МТС поездки россиян на горнолыжные курорты. По данным исследования, за период с декабря по март псковские путешественники открывали для себя горные кластеры Мурманской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В прошедшем горнолыжном сезоне (декабрь 2023 г. — март 2024 г.) популярность горных курортов Мурманской области выросла на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Мурманские горные кластеры Большой Вудъявр и Кукисвучорр стали одними из самых быстро набирающих популярность у россиян, войдя в ТОП-10 одноименного рейтинга.

Россияне стали активнее открывать для себя и другие горные курорты: так, на 78% год к году выросло число поездок соотечественников на «Манжерок» в Республику Алтай. Также путешественники выбирают для поездок горнолыжные курорты республик Карачаево-Черкессия (13.5%) и Кабардино-Балкария (7.5%) и, конечно, Сочи.

В целом число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне (декабрь 2023 – март 2024) россияне проводили в среднем по 6 дней в горах, по сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился. При этом половина от всех поездок в этом сезоне были в горный кластер Сочи.

«Изучать такую многогранную страну, как Россия, всегда интересно, а с нашими экосистемными предложениями еще и удобно, и выгодно: покупать билеты, бронировать место проживания, выбирать необычные маршруты и экскурсии и получать за это кэшбэк можно в приложении МТС Travel. С экосистемными решениями МТС можно даже запланировать свой досуг в дороге — широкий выбор контента в Строках, Музыке и KION точно не даст заскучать», — отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.