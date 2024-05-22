Туризм

Туристы рассказали, как копят на путешествия и сколько тратят на отпуск

Туристы, опрошенные онлайн-сервисами, рассказали, сколько денег тратят в отпуске и часто ли выходят за рамки бюджета, сообщает OneTwoTrip и IT-компания Bnovo.

Специалисты опросили около тысячи пользователей и выяснили, что половина из них в прошлый отпуск вышла за рамки бюджета. Правда, расходы 12 процентов превысили собственные лимиты незначительно.

Еда, экскурсии и развлечения – вот главный источник повышенных трат. Их назвали по 40 процентов опрошенных, пишет РИА Новости.

Большинство туристов «гуляют на свои» (можно было выбирать несколько вариантов ответов): 55 процентов копят на отпуск, семь процентов подрабатывают, чтобы организовать семейный отдых, трети – хватает дохода и без накоплений, а восемь процентов тратят доходы от инвестиций.

При этом треть путешественников отметили, что используют для оплаты дороги и проживания деньги с кредитной карты, причем 11 процентов поступают так часто. Треть возвращаем деньги банку в течение месяца, а 11 процентам на это нужно более полугода.

Еще 2,4 процента туристов берут кредит на поездку, 3,6 процента занимают средства у знакомых, а семи процентам поездку безвозмездно оплачивают родственники.

Только половина туристов (47 процентов) имеет с собой средства на непредвиденные расходы.

На следующую поездку большинство (40 процентов) опрошенных собираются потратить от 30 до 80 тысяч рублей на персону.