Туризм

Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы

У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы, заявил Игорь Иванов, комментируя назначение Ларисы Семашкона пост директора санатория.

Фото: Региональное профсоюзное объединение Псковской области

До этого момента санаторием руководил Григорий Коратаев, назначенный советом учредителей на новую должность директора профсоюзной здравницы «Хилово».



«У нового руководителя, Ларисы Семашко, большой опыт административной работы, на руководящих должностях, в том числе и в туристской отрасли. К нам пришел опытный управленец. Мы уверены — санаторий передан из надежных в надежные руки», — прокомментировал новое назначение председатель Псковского областного совета профсоюзов, председатель совета учредителей санатория Игорь Иванов.