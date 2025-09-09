Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
Открытие ресторана GURAVI
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Туризм 09.09.2025 17:090 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО 12.09.2025 20:000 Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы 12.09.2025 16:500 В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута 12.09.2025 16:260 Ларису Семашко назначили руководителем санатория «Голубые озера» 12.09.2025 09:150 Спрос на отдых в новогодние праздники вырос в два раза 09.09.2025 17:270 Дмитрий Быстров: Событийные мероприятия очень востребованы в Острове
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы

12.09.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы, заявил Игорь Иванов, комментируя назначение Ларисы Семашкона пост директора санатория.

Фото: Региональное профсоюзное объединение Псковской области

До этого момента санаторием руководил Григорий Коратаев, назначенный советом учредителей на новую должность директора профсоюзной здравницы «Хилово».

«У нового руководителя, Ларисы Семашко, большой опыт административной работы, на руководящих должностях, в том числе и в туристской отрасли. К нам пришел опытный управленец. Мы уверены — санаторий передан из надежных в надежные руки», — прокомментировал новое назначение председатель Псковского областного совета профсоюзов, председатель совета учредителей санатория Игорь Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 183 человека
12.09.2025, 21:000 Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться 12.09.2025, 20:400 Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% 12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября 12.09.2025, 20:000 Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы
12.09.2025, 20:000 Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области 12.09.2025, 19:400 Наставничество стало одной из основных тем заседания трехсторонней комиссии Псковской области 12.09.2025, 19:200 Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП 12.09.2025, 19:000 В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета
12.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО 12.09.2025, 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября 12.09.2025, 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь»
12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО 12.09.2025, 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане 12.09.2025, 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда 12.09.2025, 17:580 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО
12.09.2025, 17:561 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне 12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 17:530 В Пскове стартовал проект инклюзивного искусства «Встречное движение» 12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60%
12.09.2025, 17:470 Как идея мотосекции в Печорах превратилась в 15-летнюю историю клуба «Феникс», ответил основатель 12.09.2025, 17:430 Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3 12.09.2025, 17:370 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ давно отстаивает принцип персонализации соцподдержки 12.09.2025, 17:350 Советы по покупке продуктов на уличных ярмарках дали псковичам в Роспотребнадзоре
12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи 12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО 12.09.2025, 17:200 Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда 12.09.2025, 17:150 В августе жители Псковской области перевели мошенникам 30 млн рублей
12.09.2025, 17:120 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова 12.09.2025, 17:050 Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам 12.09.2025, 16:580 Псковичи стали использовать ИИ-функции в онлайн-коммуникациях на 70% больше 12.09.2025, 16:560 Родственники и близкие Дарьи Сиротиной выразили благодарность за поддержку
12.09.2025, 16:540 Псковские спортсмены стали победителями Кубка России по гребле на «Драконах» 12.09.2025, 16:500 В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута 12.09.2025, 16:270 Погоню за подозреваемым в грабеже устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 12.09.2025, 16:260 Ларису Семашко назначили руководителем санатория «Голубые озера»
12.09.2025, 16:190 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.09.2025, 16:140 Первенство области по кабельному вейкборду пройдет в Великих Луках 12.09.2025, 16:110 Александр Бушуев рассказал, как сломанная нога и джетлаг открыли в нем художника 12.09.2025, 16:060 Высокая пожарная опасность ожидается с 13 сентября на юге Псковской области
12.09.2025, 16:040 Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе 12.09.2025, 15:520 Женская футбольная команда из Пскова заняла второе место на чемпионате СЗФО 12.09.2025, 15:500 Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов 12.09.2025, 15:470 Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки — опрос
12.09.2025, 15:450 Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове 12.09.2025, 15:370 Вопрос дублера Рижского проспекта в Пскове прорабатывается — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 15:350 В летних лагерях в Псковской области отдохнули почти 13 тысяч детей 12.09.2025, 15:290 Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области
12.09.2025, 15:211 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% 12.09.2025, 15:140 За неделю клещи в Псковской области покусали почти 100 человек 12.09.2025, 15:100 Ресторан «Стругановъ» открыл бронь на новогодние корпоративы 12.09.2025, 15:090 Псковский театр драмы впервые побывает с гастролями на Алтае
12.09.2025, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым 12.09.2025, 14:530 Универсальная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 27 сентября 12.09.2025, 14:490 В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель 12.09.2025, 14:430 За просроченную курицу и макароны оштрафовали организатора питания в поезде «Псков — Москва»
12.09.2025, 14:360 Профсоюзы помогли узнать сотрудникам «Горводоканала» о долгосрочных сбережениях 12.09.2025, 14:340 Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество 12.09.2025, 14:240 Ярмарку трудоустройства для ветеранов СВО провел псковский филиала фонда «Защитники Отечества» 12.09.2025, 14:220 Банаевы из Струг Красных победили во всероссийском конкурсе «Семья года-2025»
12.09.2025, 14:190 В Псковской области подходит к концу первая часть бабьего лета 12.09.2025, 14:170 «Прессинг»: Типология пресс-служб, пришлите запрос, очковтиратели и держиморды. ВИДЕО 12.09.2025, 14:040 Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе 12.09.2025, 13:550 Дожди и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 13 сентября
12.09.2025, 13:530 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25» 12.09.2025, 13:450 Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ 12.09.2025, 13:380 Включить творог и сметану в рацион школьников рекомендовали псковичам 12.09.2025, 13:360 Президента областной федерации футбола переизбрали в Пскове
12.09.2025, 13:331 Центробанк снизил ключевую ставку до 17% 12.09.2025, 13:230 Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Пскове 12.09.2025, 13:160 В Нижнем Новгороде обсудят будущее российского ИТ-рынка 12.09.2025, 13:150 Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика
12.09.2025, 13:100 Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках  12.09.2025, 13:060 Областной суд оставил решение о снятии Мягкова с выборов в Себеже без изменений 12.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Александром Бушуевым 12.09.2025, 12:570 Вторая смена — приговор для всей семьи?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru