 
Туризм

Санатории и базы отдыха псковских профсоюзов примут участие в форуме «Здравница-2026»

Санатории и базы отдыха псковских профсоюзов примут участие во всероссийском форуме «Здравница-2026», который пройдет в Пскове с 25 по 30 мая. Форум стартует с префорума «Траектория будущего: здоровые дети, здоровая семья, здоровое общество». В этот же день начнет работу «Школа юного курортолога» — образовательный проект, которому в этом году исполняется 11 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Национальная курортная ассоциация

С 26 по 28 мая участников ждут три дня насыщенной основной программы. Центральным событием станет выставка достижений санаторно-курортной отрасли, где регион представят ведущие профсоюзные учреждения. Свой стенд оформят санатории «Хилово», «Черёха», «Голубые озёра», а также базы отдыха «Пушкиногорье» и «Алоль». Гости и жители региона также смогут ознакомиться с услугами туристического бюро профсоюзов «Соцтурпроф».

Далее программа форума включает:

  • Пленарные заседания и междисциплинарные сессии, одно из которых будет посвящено вопросу сохранения здоровья и оздоровления трудящихся в профсоюзных санаториях;
  • Международный научный конгресс с фундаментальными докладами лидеров российской науки;
  • Практические мастер-классы по новейшим методам физиотерапии, бальнеологии и реабилитации;
  • Конкурсную программу и торжественную церемонию награждения победителей специальной номинации «Здоровье СВОих»;
  • Стратегические сессии по внедрению новых стандартов качества НКА.
«Мы рады, что форум такого масштаба будет проходить в нашем регионе, где успешно работают три профсоюзных санатория и два учреждения отдыха и оздоровления. Это прекрасная возможность для обмена опытом и демонстрации наших возможностей», — прокомментировал предстоящий форум председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
