Санатории и базы отдыха псковских профсоюзов примут участие в форуме «Здравница-2026»

Санатории и базы отдыха псковских профсоюзов примут участие во всероссийском форуме «Здравница-2026», который пройдет в Пскове с 25 по 30 мая. Форум стартует с префорума «Траектория будущего: здоровые дети, здоровая семья, здоровое общество». В этот же день начнет работу «Школа юного курортолога» — образовательный проект, которому в этом году исполняется 11 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

С 26 по 28 мая участников ждут три дня насыщенной основной программы. Центральным событием станет выставка достижений санаторно-курортной отрасли, где регион представят ведущие профсоюзные учреждения. Свой стенд оформят санатории «Хилово», «Черёха», «Голубые озёра», а также базы отдыха «Пушкиногорье» и «Алоль». Гости и жители региона также смогут ознакомиться с услугами туристического бюро профсоюзов «Соцтурпроф».

Далее программа форума включает:

Пленарные заседания и междисциплинарные сессии, одно из которых будет посвящено вопросу сохранения здоровья и оздоровления трудящихся в профсоюзных санаториях;

Международный научный конгресс с фундаментальными докладами лидеров российской науки;

Практические мастер-классы по новейшим методам физиотерапии, бальнеологии и реабилитации;

Конкурсную программу и торжественную церемонию награждения победителей специальной номинации «Здоровье СВОих»;

Стратегические сессии по внедрению новых стандартов качества НКА.