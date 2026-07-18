Профсоюзный турнир по велоспорту стартовал в Великих Луках

В Великих Луках начался региональный профсоюзный турнир по велоспорту, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Сегодня в Центре подготовки велосипедистов проходит первый день соревнований на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов.

Программа дня — индивидуальные гонки на время. Более 60 участников вышли на старт на дистанциях 5, 10 и 15 километров.

Торжественный старт заезду дал Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Завтра, 19 июля, участников ждёт групповой заезд.