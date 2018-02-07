Следственный отдел города Луга начал проверку по факту аварии автобуса, перевозившего псковских школьников

Следственным отделом по городу Луга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в Лужском районе с участием автобуса, перевозившего детей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что автобус следовал по маршруту Псков – Санкт-Петербург с находящимися в салоне детьми 2001-2009 годов рождения - участниками хорового международного конкурса «Мы вместе». В салоне автобуса также находились руководитель хора и семеро родителей детей, сопровождавших их.
17 февраля 2018 года около 09 часов 50 минут на трассе по направлению в Санкт-Петербург у поворота с Киевского шоссе на пос. Пехенец на территории Лужского района Ленинградской области водитель не справился с управлением, автобус занесло и он съехал с проезжей части в кювет, в результате чего произошло опрокидывание автобуса.
В результате ДТП повреждения в виде переломов шейки правого плеча и костей носа получила руководитель хора, которой была оказана медицинская помощь.
В настоящее время, следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.