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Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников держит ситуацию с ДТП под Лугой с участием автобуса, перевозившего детский вокальный коллектив из Пскова «Город детства», на контроле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, по его поручению, детям и взрослым оказана вся необходимая помощь. Кроме того, будет проведена комплексная проверка причин дорожной аварии.

Ранее сообщалось, в субботу, 17 февраля, автобус с детьми из Псковской области попал в ДТП под Лугой. Никто из детей в аварии не пострадал.

Фото 47channel.ru

«Хочу поблагодарить за оперативность и помощь губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, который сразу направил к месту аварии автобус, и совместно с администрацией Лужского района разместил наших пассажиров до прибытия родственников и трансфера из Пскова», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, ДТП будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. «Нам важно разобраться в причинах произошедшего и принять комплекс мер, чтобы не допускать аналогичных происшествий в дальнейшем», - добавил руководитель региона.

По предварительным данным, автобус с детьми съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с обгонявшим его транспортом. Авария произошла на 160-м километре трассы «Псков - Санкт-Петербург». В автобусе находился детский ансамбль Городского культурного центра «Город детства» (23–25 человек), преподаватель и сопровождающие детей родители (6 человек), которые направлялись в Северную столицу для участия в творческом конкурсе.