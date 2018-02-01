←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псков-Лада» Зимняя резина в подарок
122 тысячи машин
осаго падает
Зайцев на мороз!?
как рулить в гололед
Минус один кирпич
январский проездной дешевле
137 несчастных пешеходов
Шел, упал, очнулся...
смертельное дтп на Рижском
Пересдача для всех
Три новых светофора
ещё ДТП 01.02.2018 09:480 В Стругах Красных водитель «Опеля» не пропустил «Форд», погибла пассажирка 17.02.2018 18:3930 Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова 17.02.2018 14:261 Преподаватель вокальной студии «Город детства» из Пскова, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы 17.02.2018 12:290 На трассе в Стругокрасненском районе фура столкнулась с «Пежо», один человек пострадал 17.02.2018 11:4813 Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковского коллектива «Город детства» не пострадали 17.02.2018 11:3310 Под Лугой в ДТП попал автобус с детским вокальным коллективом из Пскова
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Преподаватель вокальной студии «Город детства» из Пскова, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы

17.02.2018 14:26|ПсковКомментариев: 1

Руководитель вокальной студии «Город детства» из Пскова Елена Усольцева, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили родители ее воспитанников. 

Отмечается, что женщина получила сильные переломы, по приезду в Псков ее ждет операция. 

Фото: 47channel.ru

В настоящее время часть детей направляется домой на предоставленном властями автобусе, остальных забрали родители. Их сопровождают полицейские. Администрация Луги взяла на себя расходы по размещению детей до приезда родителей. 

По предварительным данным, в случившемся виноват водитель автобуса, перевозившего вокальный коллектив, который предпринял обгон, не убедившись в безопасности маневра. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 1629 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.02.2018, 20:210 В Великих Луках стартовали семинары по безопасности дорожного движения 17.02.2018, 18:3930 Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова 17.02.2018, 17:035 Массовые проверки ждут водителей Пскова на Рижском проспекте в воскресенье 17.02.2018, 14:261 Преподаватель вокальной студии «Город детства» из Пскова, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы
17.02.2018, 13:000 Поставить машину на учет в ГИБДД можно с помощью портала госуслуг, напоминают псковичам 17.02.2018, 12:290 На трассе в Стругокрасненском районе фура столкнулась с «Пежо», один человек пострадал 17.02.2018, 11:4813 Попавшие в ДТП под Лугой дети из псковского коллектива «Город детства» не пострадали 17.02.2018, 11:3310 Под Лугой в ДТП попал автобус с детским вокальным коллективом из Пскова
17.02.2018, 10:081 Массовые проверки водителей пройдут сегодня на шести улицах Пскова 16.02.2018, 23:249 Как правильно чистить дороги зимой, рассказали активисты 16.02.2018, 21:120 Шире использовать возможности Европротокола призывают сотрудники госавтоинспекции в Пскове 16.02.2018, 19:140 Массовые проверки водителей ждут псковичей на выходных
16.02.2018, 15:072 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Инженерной 16.02.2018, 10:402 Пьяного водителя за рулем легкового автомобиля задержали в Великих Луках 16.02.2018, 09:430 «Ауди» и «Газель» столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной 16.02.2018, 08:187 ВЦИОМ рассказал о планах россиян на покупку автомобилей в 2018 году
15.02.2018, 19:403 В Великих Луках автомобиль сбил ребенка на Октябрьском проспекте 15.02.2018, 16:412 Подписано соглашение с Росавтодором о предоставлении субсидий на реконструкцию «сельских» автодорог в Псковской области 15.02.2018, 16:122 На месяц будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской 15.02.2018, 15:500 За последнюю неделю псковские спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
15.02.2018, 14:560 ОНФ выделит самых активных участников проекта «Карта убитых дорог» 15.02.2018, 14:164 Личный опыт: электронный ОСАГО за семью кодовыми замками 15.02.2018, 11:2611 В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов 15.02.2018, 09:595 Представители СНТ «Восток» ознакомились с финальным этапом проектирования нового моста через Кебь
15.02.2018, 08:280 Правила дорожного движения в России изменятся на период проведения в России в 2018 году чемпионата мира по футболу 15.02.2018, 08:223 Замминистра строительства объяснил дорожную проблему в России 14.02.2018, 20:573 ГИБДД: Россияне стали чаще гибнуть в ДТП с участием автобусов 14.02.2018, 17:556 «Псковавтодор» заключил первый в этом году контракт на ремонт дорог
14.02.2018, 15:011 LADA XRAY по ценам 2017 года предлагают в автосалоне «Псков-Лада» 14.02.2018, 14:460 Содержание ливневой канализации в Острове оценили почти в миллион рублей 14.02.2018, 13:170 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на улице Поземского 14.02.2018, 10:580 В Пыталово задержали пьяного водителя за рулем «ВАЗа»
14.02.2018, 10:460 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове 14.02.2018, 08:540 Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии в Пскове 14.02.2018, 08:200 На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта 13.02.2018, 20:172 Пскович заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фальшивое водительское удостоверение
13.02.2018, 18:503 В автосалоне «Псков-Лада» действует специальная акция для иногородних покупателей 13.02.2018, 18:033 Два автомобиля столкнулись на пересечении Народной и Коммунальной 13.02.2018, 14:199 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 13.02.2018, 13:1415 Яма на остановке «улица Максима Горького» в Пскове поставлена на постоянный мониторинг УГХ
13.02.2018, 12:432 Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей 13.02.2018, 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018, 11:458 Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки 13.02.2018, 11:010 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика»
13.02.2018, 10:480 Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 13.02.2018, 10:399 Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков 13.02.2018, 09:564 Выхлоп мотоциклов оказался вреднее автомобильного 13.02.2018, 09:290 Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами
13.02.2018, 09:2425 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018, 08:510 Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках 12.02.2018, 17:427 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 12:180 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на Рижском проспекте
12.02.2018, 10:530 «Глэдис» открыл еще один магазин выдачи товаров на улице Леона Поземского в Пскове 12.02.2018, 09:410 В Пскове на перекрестке Инженерной и Индустриальной не работает светофор 11.02.2018, 20:350 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 11.02.2018, 18:5232 Интерактив: «бессовестная» парковка у «Магнита Семейного»
11.02.2018, 10:354 Автоледи отделалась ушибами после лобового столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе 11.02.2018, 09:220 На два года лишили водительских прав жителя Псковского района за вождение в нетрезвом виде 10.02.2018, 12:546 Работы на надземном пешеходном переходе в Пскове затрудняют движение по трассе Р-23 10.02.2018, 12:103 На Крестовском шоссе столкнулись  «Форд» и «Шкода»
10.02.2018, 11:561 В Пскове на перекрестке Октябрьский - Некрасова не работает светофор 09.02.2018, 21:2911 Первые АЗС под новым брендом Circle K в России появятся в марте в Пскове и Мурманске 09.02.2018, 15:362 В Великих Луках второй месяц не работает светофор на перекрестке улицы Ставского и проспекта Ленина 09.02.2018, 12:2117 Опрос: Жителей Пскова приглашают высказать мнение о транспортной доступности центра города
09.02.2018, 09:480 «Опель» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной в Пскове 09.02.2018, 08:451 Водитель маршрутки при обгоне столкнулся с «Грейт Вол» в Великих Луках, пострадал 1 человек 08.02.2018, 16:0917 Ямы «латают» на Рижском проспекте в районе «четырех углов» 08.02.2018, 11:173 Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области
08.02.2018, 11:115 Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект 08.02.2018, 09:154 Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины  08.02.2018, 09:0124 В Пустошке в результате ДТП погиб водитель «Шкоды», три человека госпитализированы 08.02.2018, 08:1614 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД
07.02.2018, 19:527 Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе 07.02.2018, 16:546 В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой 07.02.2018, 16:034 Центр Пскова перекроют 18 февраля 07.02.2018, 14:541 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Ипподромной
07.02.2018, 12:484 Пскович пойдет под суд из-за поддельного водительского удостоверения 07.02.2018, 12:330 Два пассажира пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Опочецком районе 07.02.2018, 11:085 Эксперт рассказал, как получить компенсацию за «колесо в яме». ВИДЕО 07.02.2018, 08:531 Водитель «Лады» врезался в припаркованный грузовик на трассе в Невельском районе
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru