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Преподаватель вокальной студии «Город детства» из Пскова, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы

Руководитель вокальной студии «Город детства» из Пскова Елена Усольцева, попавшая с детьми в ДТП под Лугой, получила многочисленные травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили родители ее воспитанников.

Отмечается, что женщина получила сильные переломы, по приезду в Псков ее ждет операция.

Фото: 47channel.ru

В настоящее время часть детей направляется домой на предоставленном властями автобусе, остальных забрали родители. Их сопровождают полицейские. Администрация Луги взяла на себя расходы по размещению детей до приезда родителей.

По предварительным данным, в случившемся виноват водитель автобуса, перевозившего вокальный коллектив, который предпринял обгон, не убедившись в безопасности маневра.