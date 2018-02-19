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На вручении «Оскара» фильму о допинг-скандале в России пошутили про Путина

Ведущий церемонии награждения премией «Оскар» Джимми Киммел пошутил про президента России Владимира Путина во время вручения статуэтки фильму «Икар», пишет «Лента.ру». Торжественное мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 5 марта, прямую трансляцию вел «КиноПоиск».

«По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался», - отметил комик.

Картина «Икар» рассказывает о государственной системе поддержки допинга в России со слов информатора WADA Григория Родченкова. Лента удостоилась премии в категории документальных полнометражек.