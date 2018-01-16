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Блоги / Александр Савенко

Полцарства за явку

16.01.2018 16:35|ПсковКомментариев: 20

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.  

Здравствуйте! У микрофона Александр Савенко. Как всегда в это время по вторникам - программа «Гонки по вертикали». Подводим политический баланс и присуждаем очки борцам за власть. Сегодня в выпуске:

Выборы президента: главное - не провалить явку. О чем перед 18 марта болят головы у региональных руководителей?
Власть и СМИ. Врио губернатора Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский встретились с псковскими журналистами.
Также в программе: борода Григория Явлинского, «Шлосберг вновь против Навального», «псковские грудининцы всех организаций, объединяйтесь».

Начинаем с темы президентских выборов, до которых остается всего-то два месяца. Как известно, желающих «порулить» страной много — и, сложа руки, на минувшей неделе они не сидели.

Например, действующий президент, он же кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин открыл свой предвыборный сайт. Он выполнен с использованием известного приема «было-стало» и пестрит заголовками вроде таких: «Российские школьники за 15 лет вышли на 1-е место в мире по уровню грамотности», «Уровень преступности снизился, число заключенных уменьшилось». Или вот - «Экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 15 раз». Безусловно, кому-то эти тезисы могут показаться спорными — и неудивительно, что некоторые из участников предвыборного забега пытаются поставить под сомнение все эти чудо-достижения 18 путинских лет. Впрочем, у них самих — оппонентов Путина - собственных проблем немеряно, в том числе неожиданных и даже трагических. Скажем, кандидат от КПРФ Павел Грудинин столкнулся с тем, что у него прямо на глазах умирают доверенные лица. Вначале в зале заседаний во время встречи скончался 70-летний активист компартии, а вчера ушел из жизни лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов — инсульт сразил 72-летнего пассионария, когда он направлялся как раз на встречу с Грудининым.

У Ксении Собчак — свои проблемы: ее возмутило заявление ближайшего соратника Алексея Навального господина Волкова о том, что она де во время избирательной кампании проводила корпоратив на острове Бали.

По словам госпожи Собчак, это ложь, на опубликованных фотографиях изображена не она — в связи с чем теледива ворвалась в прямой радиоэфир с участием Леонида Волкова и учинила там скандал.

Тем временем кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский решил сменить перед выборами имидж и отпускает бороду. 

Ведущий: Что означает вот эта смена имиджа, Григорий Алексеевич?

Григорий Явлинский: Ничего. Жена попросила.

Ведущий: И всё, да?

Григорий Явлинский: И всё, это немало. Это вам «всё», а мне это совсем не «всё». 

Своеобразную перекличку претендентов на пост президента можно было бы и продолжать. На самом деле там много чего было - от наездов друг на друга до жалоб в шельмовании светлых кандидатских образов в СМИ, а вот чего там, в выступлениях политиков, нет или крайне мало, так это разговора о конкретной ситуации в субъектах Российской Федерации и региональной проблематики. На это обращают внимание многие наблюдатели, в том числе известный российский политолог, руководитель исследовательского фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Анализируя старт президентской избирательной кампании, он отмечает: хотя в выступлениях кандидатов ситуация в регионах затрагивается слабо, очевидно, что для самих территорий тема выборов будет оставаться ключевой. И далее цитата из господина Виноградова: «Инерционный сценарий избирательной кампании внешне не содержит существенных рисков для действующей федеральной власти. Это, однако, отнюдь не гарантирует безоблачной жизни местным руководителям в силу целого ряда причин, обусловленных как конкуренцией между регионами, так и способностью Центра использовать выборный фактор для демонстрации элитам субъектов Федерации их подчиненного положения». 

Бармалей: У меня в два дня все станут счастливыми. А кто не станет - я того в бараний рог согну, сотру в порошок и акулам брошу. У меня враз все станут счастливыми (фильм «Айболит-66»).

Анализируя события минувшего месяца, эксперт отмечает, что наиболее остро выглядела тема противоречия между настроем политической системы на инерционный характер президентских выборов и задачами нагнетания явки. Действия первых лиц в декабре показали относительно несущественный характер изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората.

Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» может оказаться делегирована региональным элитам. А им приходится действовать с учетом двойственного характера имеющихся задач.

Во-первых, необходимо обеспечить явку выше «естественного фона» при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на коррекцию результатов голосования.

Во-вторых, призывы активнее использовать региональную повестку по привлечению избирателей (в том числе темы местных референдумов) при рискованности «расшатывания» местных повесток, «засушенных» во многих регионах.

В-третьих, экспертам очевиден конфликт между задачей временной политизации избирателей и недостаточным опытом в публичной политике части губернаторов-«технократов», в первые месяцы своего пребывания в регионах нередко подчеркнуто сторонившихся политической составляющей статуса глав регионов.

Наконец, в четвертых, существует явное противоречие между запросом с федерального уровня на «повестку праздника» для привлечения внимания избирателей и рост социального оптимизма и двойственным экономическим фоном, самоощущением у граждан переживаемой ситуации как «экономического кризиса».

Повторюсь, что высказанные Михаилом Виноградовым оценки касаются ситуации в целом, речь идет о российских регионах, при этом, безусловно, всё это имеет отношение и к Псковской области. И у нас вопрос явки на президентских выборах становится ключевым. Вероятно, спрашивать с региональных руководителей будут строго.

Между тем пока кампания в этом смысле скучная и незаметная. Агитационно-пропагандисткие материалы на тему «18 марта — выборы президента» особо не впечатляют — на гражданский подвиг избирателя они поднимут едва ли.

Так что вопрос обеспечения явки актуален и первостепен. Посмотрим, что там будет дальше, как будут привлекать избирателей.

Заодно отмечу, что и сбор подписей за самого главного кандидата в Пскове вооображение не потряс. От скандалов вроде того, что произошел в Кургане бог миловал, но запрягали медленно, толпы желающих к палатке, где можно было оставить автограф, не ломились. Так что властям пришлось прибегать к старым испытанным методам и брать процесс в свои руки. 

Между тем ни для кого не секрет, что успешное решение задач по информированию населения, мобилизации тех или иных его групп, в том числе перед выборами, во многом зависит от средств массовой информации и формата взаимоотношений, который выстроен у властей с медиасообществом. За последние годы мы видели в Псковской области немало различных форм подобного сотрудничества и различных контактов с «четвертой властью» в публичной плоскости— от проведения «балов прессы» до «встреч без галстуков» с экс-губернатором Андреем Турчаком. Теперь все это уже история, но зато в регионе отныне будут проводиться форумы СМИ, а встречи журналистов с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым станут регулярными. Об этом объявил сам глава региона в ходе неформальной встречи с руководителями псковских СМИ по случаю Дня российской печати. 

Михаил Ведерников: Мне кажется, что в Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ — для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций наших СМИ, и так далее. Я предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты. Жюри, я считаю, журналисты должны сами определить — чтоб это были люди, к которым не было никаких вопросов. Как хотите, когда хотите, какой хотите — такой форум сделаем. И предлагаю, чтоб это была площадка абсолютно открытая. Если нужно, чтоб было 300 человек, пусть это будет 300 человек. Считаю, что все наши журналисты должны быть представлены. Всем нужно уделить внимание. И у всех должна быть возможность донести свои проблемы и свою точку зрения до власти.

Вот такое заявление Михаила Ведерникова прозвучало в минувшую субботу. Вместе с тем врио губернатора посчитал необходимым напомнить участникам встречи о — цитирую -  «полезной журналистике»: дескать, СМИ нужны и важны тогда, когда приносят пользу обществу в решении проблем, когда критика журналистов конструктивна, а не носит оголтелый характер. 

И это, кстати говоря, своего рода тренд последних лет: заявлять о спокойном отношении к критике в свой адрес, а еще лучше — публично приветствовать ее. Но при этом обязательно делать уточнение про «конструктивный характер» таких замечаний — мол, критика должна быть правильной. Об этом говорят и представители власти, и оппозиция. А у меня тут всегда возникает вопрос: а кто определять-то будет, «правильная» это критика или «деструктивная»? Неужели сами критикуемые? И по какой шкале? И где тут грани — тем более в условиях, когда едва ли не все участники политпроцесса видят происходящее в черно-белом цвете и всё чаще повторяют: «Кто не с нами, тот против нас». В том смысле, что если не ходишь строем и позволяешь себе иметь собственную точку зрения на происходящее — то враг или его пособник. Вот такие мысли приходили мне в голову в минувшую субботу. Очень надеюсь,  высказывание Михаила Ведерникова о необходимости и пользе критики — не просто слова, и не забудутся после выборов этого года. 

К слову, о критике в адрес власть предержащих говорил накануне и глава Пскова Иван Цецерский.

По многолетней традиции он провел прием, посвященный Дню российской печати, и благодарил руководителей псковских масс-медиа не только за поддержку, но и за критические замечания.

Иван Цецерский, глава Пскова: Говорю вам спасибо за ту поддержку, которая была весь год, и за критику — без нее тоже нельзя.

Могу сказать честно: каждый день я анализирую наше информационное пространство — с тем, чтобы делать некие корректировки в действиях наших органов власти. 

Из прочих завлений главы города отмечу его слова о проработке вопроса возможного объединения Пскова и Псковского района. Рабочая группа создана, возглавляет ее сам Иван Цецерский. Помимо него в данную структуру входит глава Подпсковья Владимир Лавренов и ряд чиновников. Впрочем, пока никакой конкретики по поводу срока окончания  работы этой группы и перспектив объединения двух муниципалитетов нет. 

И напоследок — несколько слов о псковской оппозиции. На этой неделе лидер областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в очередной раз подверг критике оппозиционера Алексея Навального. Пскович пристыдил оппонента за его слова о том, что кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому не удастся собрать необходимое для регистрации количество подписей. Это высказывание не соответствует действительности и скоро Навальному будет стыдно, предположил господин Шлосберг. 

Тем временем псковские коммунисты объявили: областное отделение КПРФ объединилось с национально-патриотическими силами (движением «Русский лад» и прочими, менее раскрученными в регионе, объединениями). Разумеется, связано это тоже с президентскими выборами. Члены КПРФ и национал-патриоты войдут в объединенный предвыборный штаб Павла Грудинина.

Сам факт выдвижения директора подмосковного совхоза, а не лидера партии и неоднократного участника президентских выборов Геннадия Зюганова в этом объединении называют «исключительным событием в политической жизни России, способным в корне изменить привычный сценарий выборов».

Так-то оно, может, и так, только эксперты если и говорят об «изменении привычного сценария выборов», то скорее имеют в виду следующее: малоизвестный кандидат от КПРФ вполне может уступить привычную для коммунистов вторую позицию лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. И вряд ли на такую перспективу сильно повлияет объединение псковского отделения КПРФ с «Русским ладом» и прочими малоизвестными объединениями. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Пора коммунистам уже всерьез задуматься о новых методах работы.

На этом всё на сегодя. Это были Александр Савенко и «Гонки по вертикали». До встречи через неделю. 

Теги: #ведерников #Цецерский #Путин #Шлосберг #Собчак #Грудинин
Источник: Псковская Лента Новостей
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Шлосберг Лев Маркович Цецерский Иван Николаевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Зюганов Геннадий Андреевич Лавренов Владимир Николаевич
Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
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