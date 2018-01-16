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Полцарства за явку

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! У микрофона Александр Савенко. Как всегда в это время по вторникам - программа «Гонки по вертикали». Подводим политический баланс и присуждаем очки борцам за власть. Сегодня в выпуске:

Выборы президента: главное - не провалить явку. О чем перед 18 марта болят головы у региональных руководителей?

Власть и СМИ. Врио губернатора Михаил Ведерников и глава Пскова Иван Цецерский встретились с псковскими журналистами.

Также в программе: борода Григория Явлинского, «Шлосберг вновь против Навального», «псковские грудининцы всех организаций, объединяйтесь».

Начинаем с темы президентских выборов, до которых остается всего-то два месяца. Как известно, желающих «порулить» страной много — и, сложа руки, на минувшей неделе они не сидели.

Например, действующий президент, он же кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин открыл свой предвыборный сайт. Он выполнен с использованием известного приема «было-стало» и пестрит заголовками вроде таких: «Российские школьники за 15 лет вышли на 1-е место в мире по уровню грамотности», «Уровень преступности снизился, число заключенных уменьшилось». Или вот - «Экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 15 раз». Безусловно, кому-то эти тезисы могут показаться спорными — и неудивительно, что некоторые из участников предвыборного забега пытаются поставить под сомнение все эти чудо-достижения 18 путинских лет. Впрочем, у них самих — оппонентов Путина - собственных проблем немеряно, в том числе неожиданных и даже трагических. Скажем, кандидат от КПРФ Павел Грудинин столкнулся с тем, что у него прямо на глазах умирают доверенные лица. Вначале в зале заседаний во время встречи скончался 70-летний активист компартии, а вчера ушел из жизни лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов — инсульт сразил 72-летнего пассионария, когда он направлялся как раз на встречу с Грудининым.

У Ксении Собчак — свои проблемы: ее возмутило заявление ближайшего соратника Алексея Навального господина Волкова о том, что она де во время избирательной кампании проводила корпоратив на острове Бали.

По словам госпожи Собчак, это ложь, на опубликованных фотографиях изображена не она — в связи с чем теледива ворвалась в прямой радиоэфир с участием Леонида Волкова и учинила там скандал.

Тем временем кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский решил сменить перед выборами имидж и отпускает бороду.

Ведущий: Что означает вот эта смена имиджа, Григорий Алексеевич?

Григорий Явлинский: Ничего. Жена попросила.

Ведущий: И всё, да?

Григорий Явлинский: И всё, это немало. Это вам «всё», а мне это совсем не «всё».

Своеобразную перекличку претендентов на пост президента можно было бы и продолжать. На самом деле там много чего было - от наездов друг на друга до жалоб в шельмовании светлых кандидатских образов в СМИ, а вот чего там, в выступлениях политиков, нет или крайне мало, так это разговора о конкретной ситуации в субъектах Российской Федерации и региональной проблематики. На это обращают внимание многие наблюдатели, в том числе известный российский политолог, руководитель исследовательского фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Анализируя старт президентской избирательной кампании, он отмечает: хотя в выступлениях кандидатов ситуация в регионах затрагивается слабо, очевидно, что для самих территорий тема выборов будет оставаться ключевой. И далее цитата из господина Виноградова: «Инерционный сценарий избирательной кампании внешне не содержит существенных рисков для действующей федеральной власти. Это, однако, отнюдь не гарантирует безоблачной жизни местным руководителям в силу целого ряда причин, обусловленных как конкуренцией между регионами, так и способностью Центра использовать выборный фактор для демонстрации элитам субъектов Федерации их подчиненного положения».

Бармалей: У меня в два дня все станут счастливыми. А кто не станет - я того в бараний рог согну, сотру в порошок и акулам брошу. У меня враз все станут счастливыми (фильм «Айболит-66»).

Анализируя события минувшего месяца, эксперт отмечает, что наиболее остро выглядела тема противоречия между настроем политической системы на инерционный характер президентских выборов и задачами нагнетания явки. Действия первых лиц в декабре показали относительно несущественный характер изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората.

Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» может оказаться делегирована региональным элитам. А им приходится действовать с учетом двойственного характера имеющихся задач.

Во-первых, необходимо обеспечить явку выше «естественного фона» при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на коррекцию результатов голосования.

Во-вторых, призывы активнее использовать региональную повестку по привлечению избирателей (в том числе темы местных референдумов) при рискованности «расшатывания» местных повесток, «засушенных» во многих регионах.

В-третьих, экспертам очевиден конфликт между задачей временной политизации избирателей и недостаточным опытом в публичной политике части губернаторов-«технократов», в первые месяцы своего пребывания в регионах нередко подчеркнуто сторонившихся политической составляющей статуса глав регионов.

Наконец, в четвертых, существует явное противоречие между запросом с федерального уровня на «повестку праздника» для привлечения внимания избирателей и рост социального оптимизма и двойственным экономическим фоном, самоощущением у граждан переживаемой ситуации как «экономического кризиса».

Повторюсь, что высказанные Михаилом Виноградовым оценки касаются ситуации в целом, речь идет о российских регионах, при этом, безусловно, всё это имеет отношение и к Псковской области. И у нас вопрос явки на президентских выборах становится ключевым. Вероятно, спрашивать с региональных руководителей будут строго.

Между тем пока кампания в этом смысле скучная и незаметная. Агитационно-пропагандисткие материалы на тему «18 марта — выборы президента» особо не впечатляют — на гражданский подвиг избирателя они поднимут едва ли.

Так что вопрос обеспечения явки актуален и первостепен. Посмотрим, что там будет дальше, как будут привлекать избирателей.

Заодно отмечу, что и сбор подписей за самого главного кандидата в Пскове вооображение не потряс. От скандалов вроде того, что произошел в Кургане бог миловал, но запрягали медленно, толпы желающих к палатке, где можно было оставить автограф, не ломились. Так что властям пришлось прибегать к старым испытанным методам и брать процесс в свои руки.

Между тем ни для кого не секрет, что успешное решение задач по информированию населения, мобилизации тех или иных его групп, в том числе перед выборами, во многом зависит от средств массовой информации и формата взаимоотношений, который выстроен у властей с медиасообществом. За последние годы мы видели в Псковской области немало различных форм подобного сотрудничества и различных контактов с «четвертой властью» в публичной плоскости— от проведения «балов прессы» до «встреч без галстуков» с экс-губернатором Андреем Турчаком. Теперь все это уже история, но зато в регионе отныне будут проводиться форумы СМИ, а встречи журналистов с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым станут регулярными. Об этом объявил сам глава региона в ходе неформальной встречи с руководителями псковских СМИ по случаю Дня российской печати.

Михаил Ведерников: Мне кажется, что в Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ — для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций наших СМИ, и так далее. Я предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты. Жюри, я считаю, журналисты должны сами определить — чтоб это были люди, к которым не было никаких вопросов. Как хотите, когда хотите, какой хотите — такой форум сделаем. И предлагаю, чтоб это была площадка абсолютно открытая. Если нужно, чтоб было 300 человек, пусть это будет 300 человек. Считаю, что все наши журналисты должны быть представлены. Всем нужно уделить внимание. И у всех должна быть возможность донести свои проблемы и свою точку зрения до власти.

Вот такое заявление Михаила Ведерникова прозвучало в минувшую субботу. Вместе с тем врио губернатора посчитал необходимым напомнить участникам встречи о — цитирую - «полезной журналистике»: дескать, СМИ нужны и важны тогда, когда приносят пользу обществу в решении проблем, когда критика журналистов конструктивна, а не носит оголтелый характер.

И это, кстати говоря, своего рода тренд последних лет: заявлять о спокойном отношении к критике в свой адрес, а еще лучше — публично приветствовать ее. Но при этом обязательно делать уточнение про «конструктивный характер» таких замечаний — мол, критика должна быть правильной. Об этом говорят и представители власти, и оппозиция. А у меня тут всегда возникает вопрос: а кто определять-то будет, «правильная» это критика или «деструктивная»? Неужели сами критикуемые? И по какой шкале? И где тут грани — тем более в условиях, когда едва ли не все участники политпроцесса видят происходящее в черно-белом цвете и всё чаще повторяют: «Кто не с нами, тот против нас». В том смысле, что если не ходишь строем и позволяешь себе иметь собственную точку зрения на происходящее — то враг или его пособник. Вот такие мысли приходили мне в голову в минувшую субботу. Очень надеюсь, высказывание Михаила Ведерникова о необходимости и пользе критики — не просто слова, и не забудутся после выборов этого года.

К слову, о критике в адрес власть предержащих говорил накануне и глава Пскова Иван Цецерский.

По многолетней традиции он провел прием, посвященный Дню российской печати, и благодарил руководителей псковских масс-медиа не только за поддержку, но и за критические замечания.

Иван Цецерский, глава Пскова: Говорю вам спасибо за ту поддержку, которая была весь год, и за критику — без нее тоже нельзя.

Могу сказать честно: каждый день я анализирую наше информационное пространство — с тем, чтобы делать некие корректировки в действиях наших органов власти.

Из прочих завлений главы города отмечу его слова о проработке вопроса возможного объединения Пскова и Псковского района. Рабочая группа создана, возглавляет ее сам Иван Цецерский. Помимо него в данную структуру входит глава Подпсковья Владимир Лавренов и ряд чиновников. Впрочем, пока никакой конкретики по поводу срока окончания работы этой группы и перспектив объединения двух муниципалитетов нет.

И напоследок — несколько слов о псковской оппозиции. На этой неделе лидер областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг в очередной раз подверг критике оппозиционера Алексея Навального. Пскович пристыдил оппонента за его слова о том, что кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому не удастся собрать необходимое для регистрации количество подписей. Это высказывание не соответствует действительности и скоро Навальному будет стыдно, предположил господин Шлосберг.

Тем временем псковские коммунисты объявили: областное отделение КПРФ объединилось с национально-патриотическими силами (движением «Русский лад» и прочими, менее раскрученными в регионе, объединениями). Разумеется, связано это тоже с президентскими выборами. Члены КПРФ и национал-патриоты войдут в объединенный предвыборный штаб Павла Грудинина.

Сам факт выдвижения директора подмосковного совхоза, а не лидера партии и неоднократного участника президентских выборов Геннадия Зюганова в этом объединении называют «исключительным событием в политической жизни России, способным в корне изменить привычный сценарий выборов».

Так-то оно, может, и так, только эксперты если и говорят об «изменении привычного сценария выборов», то скорее имеют в виду следующее: малоизвестный кандидат от КПРФ вполне может уступить привычную для коммунистов вторую позицию лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. И вряд ли на такую перспективу сильно повлияет объединение псковского отделения КПРФ с «Русским ладом» и прочими малоизвестными объединениями. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Пора коммунистам уже всерьез задуматься о новых методах работы.

На этом всё на сегодя. Это были Александр Савенко и «Гонки по вертикали». До встречи через неделю.