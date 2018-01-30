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«Огонь и ярость», или На предвыборном фронте без перемен

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем рисовать картину региональной политической жизни - и для начала предлагаю поупражняться в батальной живописи. Тем более что время для этого сейчас вроде бы подходящее - всего-то полтора месяца остается до президентских выборов. По законам жанра тут уже должно быть место жестким информационным стычкам, противоборству штабов кандидатов, разного рода спецоперациям и прочим радостям «военного периода». И, знаете, пара таких моментов - украшений воображаемой картины «поля битвы» на минувшей неделе в Пскове приключилась.

Представьте, яркое пламя в ночи, искры летят в темное небо, вокруг слышатся панические крики - то в пять утра горит машина руководителя псковского предвыборного штаба Ксении Собчак Виктора Широбокова.

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На этом видавшем виды «Ситроене» псковский штабист накануне отвозил в Москву подписи за своего кандидата. Едва вернулся домой - ЧП. Говорят, поджог - и версии высказываются разные: то ли это происки режима, то ли условно «свои» же по оппозиционному лагерю гадят - вернее, заносят посторонний источник огня.

- Нет, нету у нас еще всеобщей коммуникабельности (фильм «Афоня»).

А вот и второй фрагмент панорамы недели - это гайд-парк в сквере на Четырех углах. Митинг оппозиции в рамках всероссийской акции - «забастовки избирателей».

Сменяя друга друга к микрофону подходят местные соратники ожидаемо не допущенного до кандидатского забега Алексея Навального — они яросто критикуют власть, зло шутят и призывают бойкотировать выборы.

За происходящим со стороны внимательно наблюдают силовики, невооруженным глазом видны несколько полицейских авто (в том числе спецмашина, фиксирующая всё происходящее вокруг на видео).

А за банями на Конной во всеоружии ждет своего часа подмога особого назначения — на всякий случай. Но команды действовать бойцы так и не получают.

- А что, если...

- Не стоит!

- Ясно... Тогда может быть нужно...

- Не нужно! (фильм «Бриллиантовая рука»)

Вот такие две картинки из политической жизни Псковской области за минувшую неделю. Кстати говоря, всё это - и поджог машины, и митинг оппозиции - произошло в один день, 28 января. Вот вам огонь, а вот - ярость, сказал бы на моем месте американец Майкл Вулф, автор нашумевшего политбестселлера «Fire and Fury: Inside the Trump White House» о президенте Дональде Трампе.

Впрочем, описанное - не более чем эпизоды: хотя и выглядят весьма эффектно, общего характера президентской кампании они точно не отражают.

Во-первых, вышеперечисленным яркая предвыборная движуха у нас на минувшей неделе, считай, и ограничилась.

Во-вторых, большой вопрос - связан ли вообще поджог машины сторонника госпожи Собчак с выборами (честно говоря, борьба с ней в Пскове, да еще такими криминальными методами - выглядит крайне сомнительно).

А что до акции оппозиции - то всё прошло спокойно: собрались все те же 150 человек, встретились - поговорили, полиция никого не задержала, иных происшествий тоже не зафиксировано.

Ну и, в-третьих, в целом президентская кампания идет у нас, как и прежде, пока ни шатко ни валко. Описывать ее - работа отнюдь не для баталиста, а для мастера бытового жанра. В левом углу полотна тут плакаты и баннеры с призывами в духе «Все на выборы», в правом - изображение нацлидера, по центру - группы активистов, несущие только что собранные подписи за кандидатов.

Вся кампания построена на том, что лидер наш так велик, что агитация ему не нужна. Как сформулировал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического Олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше».

А раз так - агитировать напрямую вроде бы и не надо. При этом, правда, и общественный штаб поддержки создан, и доверенные лица назначены, в Пскове это, напомню, педагог Андрей Царев, врач Галина Неваленная и бизнесвумен Елена Косенкова (кстати, сегодня доверенные лица как раз встречаются с Путиным в Москве).

Однако главная задача власти - не сагитировать, а привести электорат на избирательные участки 18 марта. Как уже неоднократно отмечено, вопрос явки на этих выборах - ключевой. Вот и бывший псковский губернатор, ныне большой партийный начальник в «Единой России» Андрей Турчак вчера растиражировал эту мысль: мол, одна из главных задач - мобилизация. В этом направлении и строится работа, в том числе в Пскове. На взгляд со стороны, пока это в целом удается. Главное тут - не наломать дров, не накосячить, не переусердствовать и, образно говоря, не расшибить лоб.

Подтолкнуть власть к каким-то неверным шагам в принципе могла бы оппозиция, но до настоящего времени партийцы и прочие группы поддержки претендентов на пост президента особо не видны. Правда, обещают развить бурную деятельность в ближайшее время. Например, псковские коммунисты вчера провели очередное заседание штаба своего кандидата Павла Грудинина - и на нем спланировали: уже в конце этой недели - в субботу, 3 февраля проведут у памятника Пушкину в Летнем саду митинг «За социальную справедливость» в поддержку Павла Грудинина.

Пока же первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко публично выступает против сериала под названием «Последняя статья журналиста» на телеканале НТВ. Причина в том, что в фильме показан Псков перестроечных времен - причем, показан, по мнению коммунистов, а) плохо, б) не соответствующе действительности. Цитирую товарища Алексеенко, пересказывающего сюжет фильма о восьмидесятых годах прошлого века.

Персек обкома КПСС - негодяй, беспринципный человек. Его сын-наркоман совершил аварию, убил двух девушек, и отец его покрывает. Второй секретарь обкома КПСС и прокурор области тоже совершают пьяное ДТП и погибают.

Вот такое вот кино, вызвавшее гнев коммунистов и определение «пощечина Псковской области». Так Петр Алексеенко заявил в ходе очередной сессии областного Собрания и с высокой парламентской трибуны увязал телесериал с президентскими выборами.

Петр Алексеенко: Думается, что это сделано для того, чтобы в период выборов президента России дискредитировать КПСС и ее преемницу - КПРФ. Мы обратимся в Министерство культуры, чтобы нам разъяснили, почему в качестве места действия фильма выбран именно Псков, а не Новгород или Смоленск.

Пока коммунисты обращаются в Минкульт, их оппоненты готовятся к долгожданным встречам со своими партийными лидерами - кандидатами на пост президента.

По моей информации, визит председателя ЛДПР Владимира Жириновского в некогда почти родную для него Псковскую область запланирован на конец февраля.

Уже скоро, вероятно, приедет Ксения Собчак.

А уже завтра в среду, 31 января, в нашем городе побывает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Судя по всему, никакого противодействия яблочнику власти не оказывают - ни на федеральном уровне, ни в регионах, так что вряд ли тут будут какие-то неожиданности. Более того, как следует из сообщения партийной пресс-службы, в Пскове Григорий Явлинский даже даст интервью в эфире гостелерадиокомпании «Псков».

Кроме того, он встретится со сторонниками и журналистами, придет на прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». А на следующий день отправится в Гдов - можно сказать, столицу «Псковской яблости» («яблость» - это такая известная оговорка лидера регионального отделения партии Льва Шлосберга, допущенная им минувшей осенью). Напомню, впервые в российской истории главами двух соседних районов - Гдовского и Плюсского - стали с разницей в пару месяцев кандидаты от «Яблока».

Такими я увидел основные события минувшей недели в псковской региональной политике.

В следующий вторник в очередном выпуске программы мы наверняка вернемся к разговору о ходе кампании по выборам президента, а также обратимся к другому грядущему избирательному забегу - губернаторскому. Напомню, выборы главы Псковской области запланированы на сентябрь этого года. Через неделю вместе постараемся разобраться в стартовых условиях потенциальных кандидатов от ведущих партий, у кого из них есть шансы преодолеть муниципальный фильтр, какой стратегии и тактики могут придерживаться представители основных политических сил. Так что не пропустите.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.