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Февраль в Пскове будет историческим

Столетие революции в России пролетело в минувшем году быстро и почти незаметно. Да, поговорили, да показали ряд телепрограмм и фильмов, да пошумели на ток-шоу, но после 7 ноября даже этот слабенький поток как отрезало. Как будто по команде всё закончилось. И только в Псковской области революционная тема не просто не закончилась, но после новогодних каникул получила новое воплощение.

Уже подготовлен и озвучен официальный план проведения на территории Псковской области мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Всего в плане почти 190 разных событий, встреч и торжеств – предложения по их организации поступили от органов местного самоуправления, исполнительной власти, партий, общественных и ветеранских организаций. Даже столетие революции не отмечалось с таким размахом ни в самой России, ни в отдельных регионах.

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В общем-то, не удивительно, что идея отметить юбилей Армии встретила довольно массовую поддержку. В Псковской области много людей так или иначе связанных с военной службой – либо в прошлом, либо в настоящем. Да, и генетическая память, видимо, срабатывает. Но, очевидно и то, что многим людям надоело разъединяться, разделяться по разным поводам. Хочется уже чего-то общего. И не только традиционного Дня Победы 9 мая. Именно поэтому отметить юбилей РККА собираются даже идейные противники.

Этот юбилей, действительно, очень важен с какой стороны ни посмотри. Официальным празднованием теперь, видимо, можно поставить точку в дискуссиях минувших лет, в которых нередко выражались сомнения в истинности событий конца февраля 1918 года под Псковом и Нарвой. Сведения о жестких столкновениях с кайзеровскими войсками отрядов, состоящих из петроградских красногвардейцев, моряков-балтийцев, псковских железнодорожников и рабочих, сомневающиеся считали лишь советской пропагандой. Отстаивали свое мнение, несмотря даже на имеющиеся письменные свидетельства от участников тех событий и воинские донесения. О том, что под Псковом немцы встретили сильное сопротивление русских, докладывала несколько дней спустя в феврале 1918-го и ставка германского командования. Вообще, немецкие потери на псковском участке были довольно большие, газеты, выходившие в Берлине, вынуждены были отдельной новостью сообщить об этом. И хотя немцы под вечер 24 февраля все-таки ворвались в Псков, тем не менее, основа будущей Красной Армии у новой России уже появилась.

Еще очень хорошо, что история у нас становится, наконец-то, полноценной, без провалов и недоговоренностей. А то сначала своими были одни красные, потом одни белые. А теперь всё осознаннее тот факт, что и те и другие – это наши. Да, разведенные по разные стороны баррикад, да, имевшие идейные противоречия, но это было сто лет назад.

Сейчас самое главное, чтобы нынешняя реальность не привела современное общество к той же черте, за которой одни становятся красными, другие белыми, третьи зелеными, коричневыми и так далее. И тут одного исторического примирения явно недостаточно, потому что брат на брата могут пойти и сегодня, в том числе из-за нынешнего расслоения общества на богатых и бедных.

Но эти 190 мероприятий всколыхнут не только Псков, но и Печоры, Остров, Локню, Великие Луки другие города и населенные пункты Псковской области – это хорошая возможность напомнить не только о нашей истории, но и просто дать людям в районах лишний повод для интересного времяпрепровождения. Уж если в Пскове событийный календарь оставляет желать лучшего, то в других муниципалитетах и подавно каждое новое событие для людей праздник. Многие сельские дома культуры давным-давно не видели ничего подобного. А тут концерты, выставки, показы военной техники, спортивные турниры. Обещают даже театрализованную реконструкцию боя красногвардейцев и кайзеровцев, в тех же местах, где проходили реальные бои. Реконструируют бой с помощью подразделений 76-й дивизии. Возможно, что и соответствующие клубы военно-исторической реконструкции подтянутся.

Надо отдать должное, в Псковской области привыкли к мероприятиям с участием военных, здесь каждый год с удовольствием отмечают различные воинские праздники – и в фонтанах купаются, и с парашютом прыгают. Ежегодно и исторические реконструкции проводятся. Псковичей этим удивить сложно. Но само возвращение в Псков праздника – Дня образования Красной Армии – это достойно удивления и уважения.

Возможно, теперь уже можно будет подумать и о возвращении другого, почти культового псковского мероприятия. Оно тоже связанно с военными, и было живым напоминанием о героическом форсировании частями Советской Армии реки Великой в Пскове в конце июля 1944 года при освобождении города от фашистов. На протяжении долгих лет о тех боях за Псков напоминало военно-театрализованное представление, которое в народе так и называли «форсирование».

Это была одна из первых военно-исторических реконструкций, причем уникальная по многим пунктам. Но демонстрацию боя поспешно отменили четырнадцать лет назад, по причине спасения Мирожского монастыря и его фресок от грохота разрывов пиротехники, которая применялась при этом. Так не вернуть ли «форсирование» в Псков, как уникальное военно-театрализованное зрелище? Помнится, руководство дивизии уже несколько лет назад при обращении к ним с таким вопросом, со своей стороны были готовы поучаствовать в возобновлении форсирования. Можно даже сменить «место главного удара», чтобы обезопасить стены и фрески Мирожского монастыря, и чтобы не было основной причины не проводить уникальное псковское милитари-шоу.

Конечно, сегодня обязательно появятся мнения, что все эти массовые мероприятия в феврале специально проводятся под мартовские выборы. Так под это объяснение сейчас можно подтянуть что угодно: от выставок кошек и студенческих вечеринок, до любого массового праздника. Что же теперь и не жить никому, если выборы впереди? Восстановление справедливости и пробелов в нашей истории – это в любом случае хорошо.

Игорь Докучаев