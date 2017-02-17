Дороги, которые нас выбирают

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что по радио его не видно. Тем не менее, факт скромного, политического юбилея имеет место быть. Шутка ли, именно 16 февраля 2009 года президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о назначении Андрея Турчака исполняющим обязанности губернатора Псковской области. На тот момент сенатор, а до этого один из лидеров движения «Молодая Гвардия Единой России», Турчак стал самым юным из губернаторов в стране. Но вот прошло уже восемь лет, ему уже сорок один и рядом с новыми назначенцами (в той же самой Новгородской области) его можно считать человеком опытным – не скажу «прожженным», но пережившим не одну административную бурю. Не из всех передряг он выбирался без потерь, однако «опыт - сын ошибок трудных…» на сегодняшний день можно считать его достоянием, которым Андрей Анатольевич готов поделиться с теми, кто только-только вдевает ногу в государственное стремя на региональном уровне. Если, например, новый назначенец на место теперь уже бывшего коллеги Митина вдруг приедет к нам в гости, то Андрею Турчаку будет что рассказать соседу. Например, как выковываются характеры в коридорах власти, как приходится биться за внимание господ министров, какими нервами и усилиями добываются деньги на нужды региона. Теперь ему и сам Евгений Эдуардович не ровня, потому что до недавнего времени г-н Михайлов считался самым главным политическим долгожителем на посту губернатора Псковской области. Шутка сказать, восемь лет оттрубил, с 1996 по 2004-й...

Однако время бежит и, судя по всему, Андрей Анатольевич вот-вот пойдет на рекорд. Наши диванные политики любят гадать на кофейной гуще - особенного в вопросе «сколько лет осталось жить на том или ином посту какому-нибудь публичному персонажу? - но в отношении Андрея Анатольевича все, кажется, понятно без лишних слов. До марта 2018 года, когда страна будет выбирать нового президента, Турчак, как мне представляется, точно доработает на своем посту. Мы даже знаем, за кого он отдаст свой голос, а потом его дальнейшая политическая карьера будет зависеть от самых разных причин, которые сойдутся в одной точке, не дожидаясь 2019-го — года запланированных выборов псковского губернатора. Если же говорить о том, чем уже отметился Андрей Анатольевич в регионе, то пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все его заслуги. При поддержке администрации начали реализовываться крупные инвестиционные проекты. В том числе - создание индустриального парка «Моглино». За последние пять лет на эту экономическую затею (ее иногда еще называют «локомотивом, который потянет за собой всю экономику региона») было потрачено по разным оценкам порядка 5 млрд рублей — правда, обещанных тысяч рабочих мест пока не видно. Псковская область стала одной из первых в России, которая заключила соглашение с ОАО «Газпром межрегионгаз» по модернизации теплоэнергетического комплекса региона. По программе в области должны были построить и модернизировать 94 котельные – жаль только, что мазутную «черную дыру» в Пушкинских Горах пока так и не удалось ликвидировать. Самым успешным из начинаний в сельском хозяйстве стал Великолукский агрокомплекс со всеми вытекающими из-под него последствиями. На счету у губернатора и «великая культурная революция», которая стартовала со всероссийской масленицы - ее по-прежнему не вспоминает только ленивый «во дни торжеств и бед народных». Потом было конструирование туристического кластера «Псковский», вследствие чего областной центр стал приобретать более-менее приличный вид - до этого благодаря «радению» городских начальников в джунглях вдоль Псковы можно было сафари устраивать на слонах. Да много всего было.... Добрым словом каждый год по осени поминают псковичи и многочисленные гости региона Довлатовский фестиваль, которым мы – без всяких скидок – утерли нос не только заносчивому Нью-Йорку, но и невозмутимому Таллину, не говоря уже про забронзовевший Петербург. И пусть недруги заявляют, что регион был и остается одним из самых бедных в России. Что по демографическим показателям мы плетемся в конце «турнирной таблицы» вместе с жителями «солнечного Магадана» и Ленинградской области, что долговые обязательства по банковским кредитам уже превышают наши реальные финансовые возможности, но зато, как писали классики, «гордо реют стяги, выявляется заря новой жизни!» Короче, что бы там ни каркали столичные производители «джинсы», Турчак никуда не уходит – во всяком случае, псковские профсоюзы, начавшие эту неделю с митинга, на котором потребовали индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, очень надеются встретиться с главой региона. Их цель - добиться ответа на прямой вопрос, который был сформулирован во время акции: когда будет наведен порядок с зарплатами? Ведь по факту учителя и врачи получают одни деньги, а если верить статистике, то в ведомости прописаны другие, от которых не «хочется петь и смеяться, как дети». Однако, если вдруг и случится какой-нибудь управленческий форс-мажор, то как герой известного фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Андрей Анатольевич может со всей уверенностью повторить вслед за героем Джека Николсона сакраментальную фразу: я хотя бы попытался сделать это, то есть сдвинуть с места глыбу проблем Псковской области.

И еще один момент хотелось бы отметить: на сегодняшний день Андрей Анатольевич является главным и едва ли не единственным реальным политиком области. И его с этого пьедестала никто не свергнет. К такому выводу пришел наш диванный ареопаг, наблюдая за другими действующими лицами. Ну вот, скажем, на днях прошла встреча прокурора области Сергея Дмитриевича Белова с представителями СМИ. Напомню, что в 2015-м он сменил на этом посту Тимура Кебекова. Как отмечали коллеги, последний за годы работы в Пскове стал серьезным игроком и - более того - независимым центром влияния, не связанным с основными политическими силами. И, кстати говоря, он был приверженцем открытых отношений со СМИ, легко шел на контакт с масс-медиа. Его сменщик в этом отношении — едва ли не полная противоположность. Всего раз в год он балует журналистов, чтобы обозначить самые горячие (по его мнению темы) и снова уходит в глубокую информационную тень. Впрочем, справедливости ради отмечу, что на прошлой неделе, встречаясь с журналистами, прокурор взорвал медийное пространство, сообщив, что намерен опротестовать злополучный приказ №123-ОД, подготовленный в конце прошлого года Госкомитетом по делам строительства и ЖКХ областной администрации. В ходе проверки было установлено, что документ был утвержден с нарушением принятого законодательства. Если с позицией областной прокуратуры в администрации не согласятся, то есть судебная инстанция, где ведомство намерено добиваться отмены этого злополучного приказа. А вообще мы все это к тому, что молчание чиновника – на самом деле золото. Судите сами, был, например, у нас такой федеральный чиновник, как Салават Гумеров. Старался деятельно исполнять свои обязанности. Был открыт для общества и СМИ, однако звезды сошлись так, что в результате одного весьма неприятного для него инцидента, пришлось товарищу подать в отставку. На его место пришел персонаж, который просидел больше года в Пскове, не произнес ни одного внятного слова публично, за что, видимо, и был награжден переводом в столицу на более высокую должность. В чем-то схожая история и с руководителями правоохранительных органов. Бывшего начальника УМВД по Псковской области, генерала Говоруна любили многие журналисты, потому что он не прятался от них и, когда был повод, охотно комментировал действия своих подчиненных. Помнится, как-то с редактором народной газеты мы вломились в кабинет к начальнику УМВД и потребовали рассказать о том, как ловит полиция насильника, который нападал на молодых женщин областного центра. Говорун не смутился, все, что знал, рассказал, ко всему прочему угостив еще и чаем. Его приемник генерал Инстранкин на публике появляется редко, его фото трудно найти в интернете. Речи нет, чтобы дать большое обстоятельное интервью или провести пресс-конференцию. С одной стороны, пишущий народ недоумевает, а с другой, как показывает практика – в наше время такая молчаливость, как правило, положительно сказывается на карьере чиновника. Таков тренд — и государевы люди это чувствуют. Судите сами: сморозишь что-нибудь в сердцах - как тут же налетят комментаторы, наблюдатели, доморощенные аналитики, независимые эксперты, подозрительные борцы с коррупцией и будут суслить твои слова со всех сторон, прикидывать, а что было бы если бы… Нет, в самом деле порой лучше промолчать или спихнуть все терки с журналистами на пресс-службу – так ей и надо. Чтобы никто ничего не подумал - это была ирония, потому что на самом деле ничто так не укрепляет авторитет власти, как ее открытость, готовность идти на диалог с обществом и отвечать на любые, даже самые неприятные, вопросы.

Теперь к другим событиям, которые не могли не заинтересовать нашу кухонно-аналитическую программу. В Пскове прошел трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Его инициаторами выступили Институт США и Канады Российской академии наук и Управление образования Псковской области. При этом главным ньюсмейкером этого мероприятия стал руководитель Института США и Канады господин Гарбузов, о котором следует сказать особо. Хотя бы потому что Валерий Николаевич не какой-то заезжий, а коренной скобарь. Закончив псковский пединститут и питерскую аспирантуру, он успешно защитился, став (сначала) кандидатом исторических наук, а потом и доктором. Впрочем, все это происходило с ним уже тогда, когда он переехал в столицу. С 2000 года Валерий Гарбузов работает в Институте США и Канады РАН, где сделал успешную карьеру. Сегодня наш земляк возглавляет это весьма престижное научное учреждение. Мы тут нарочно не вдаемся в тематику семинара, потому как Трамп у наших диванных аналитиков уже в зубах завяз – требуется опытный стоматолог, чтобы удалить эту болячку. Речь все-таки идет о самом господине Гарбузове, который являет собой самый положительный пример современного Ломоносова. Пользуясь услугами поезда, а не рыбного обоза, он перебрался в столицу, где у него все получилось - в смысле карьеры. «Его пример другим наука…» - хочется повторить за классиком и попенять юношеству, которое полагает, что добиться в этой жизни успеха можно только с помощью богатого папика или благодаря протекции, сиречь – волосатой лапы. Нет… «терпенье и труд все перетрут» и благодаря этим полезным качествам характера можно добиться по-настоящему больших карьерных высот. Короче, ребята, если вы поедете «в Москву, в Москву… работать, работать», а не мотаться по клубам, то все у вас обязательно получится.

И наконец, на сладкое - о культурке, а именно о завершившемся 24-м пушкинском театральном фестивале, который наделал много шума. На этот раз в отличие от культурной общественности, которая всю последнюю неделю препарировала и себя, и представленные на суд зрителей спектакли, мы решили поделиться практическим советом, как в следующий раз не попасть на удочку пронзительной рекламы. Поверив ее обещаниям псковичи стали расхватывать билеты (весьма дорогие, между прочим) как горячие пирожки, в надежде «предаться наслаждению под сенью струй». Однако реальность оказалась куда суровее, чем представлялось, и народ, порой не высидев и половины действия, сломя голову несся в гардероб – слишком странными оказались некоторые режиссерские искания (по большей части ниже пояса, в районе гениталий), страшно далеки оказались от нужд и чаяний рядового зрителя их творческие интересы. Говорят, даже большой областной начальник, любящий театр и высидевший «Снегурочку» до конца, после спектакля спросил у своего окружения: что это было? Возникает обыденный, но трудно разрешимый вопрос: есть ли действенные способы с одной стороны избежать финансовых потерь, а с другой получить то, что планируешь стрясти с древа культурного познания. Этим рецептом мы и ходим поделиться. Лично знаю некого товарища, который, не поверив сказкам сладкоголосой критики, обратился за советом к… работникам самого театра. Причем, не творческим, а к тем, что называется, от сохи – город маленький, все друг друга знают, и в принципе получить инсайдерскую информацию о том, что привезли гости, при должной изворотливости не стоит особого труда. Короче, разведка донесла, что если уж собрался ходить, то бери билеты только на малую сцену – на большой «дело табак». Так и получилось, многое из того, что давали в большом зале, оказалось, мягко говоря, странным, зато репертуар малой сцены оказался весьма достойным, начиная с псковской «Пиковой дамы» и кончая постановкой Бориса Бирмана по произведениям Зощенко и Шергина. Одно было исключение - «Записки юного врача» должны были идти на малой сцене, но спектакль перенесли в большой зал. Тем не менее, успех был и вполне заслуженный. Не знаю, кто как, но я в следующий раз обязательно воспользуюсь этим советом «чтобы не пропасть по одиночке».

И последнее… Есть такой тест: пациенту показывают кляксу и спрашивают: что тут нарисовано? Некоторые начинает что-то придумывать, а другие говорят, что видят. В нашем случае многие зрители увидели на сцене «кляксу» и ничего более. Что же касаемо оценок (как положительных, так и отрицательных), то они в равной степени имеют право на жизнь - все люди разные. Недопустима лишь злобная агрессивность к чужому мнению. Если ущипнуть, то по-бабьи, с поворотом, чтобы еще больнее было. Впрочем, последнее уже не имеет отношения к театру, это уже вопрос воспитания.

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей