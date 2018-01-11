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За все заплатит жилец!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. В эфире первый в этом году выпуск «Диванной политики» - единственной жизнеутверждающей программы регионального медиа-пространства, которая в «раздумьях над страной» использует домашнюю утварь, что делает ее насыщенной глубокими идеологическими смыслами, а также - прикладной в самом широком понимании этого слова. А потому без долгих предисловий, переходим к событиям, которые потрясли наш город в новогодние каникулы.

«Бытие определяет сознание»

Будем откровенны: три недели настоящей северо-западной весны, которая ворвалась на наши нечерноземные просторы в виде теплого атлантического циклона, обгадили с ног до головы всю новогоднюю малину. Мало того, что не было снега, который придает празднику флер некой таинственности, так не было и настоящих зимних удовольствий: катаний с горок, снежков, походов на лыжах. Отсюда дикие очереди в бассейны, кино, на каток. При этом лишних денег у народа не было, что (без сомнения) негативно сказывалось на умонастроениях.

Поделюсь личным наблюдением: за несколько дней до праздника в магазинах народу было, ой, как не густо, не говоря уже о мини-рынках, где подавляющее большинство горожан привыкло затариваться по дешевке продуктами. И только когда на карточки пенсионеров и прочих пролетариев стали прилетать долгожданные выплаты, народ зашевелился. Но не потерял голову. Доказательством сказанному служит… праздничная канонада в ночь на 1 января, которая на этот раз (в отличие от прежних лет) быстро сошла на нет. Помниться, в прошлые годы под окнами нашего дома гремело до самого утра. Потом наступало короткое перемирие, которое прерывалось уже часов в десять, когда во двор выскакивали мальчишки, чтобы взорвать оставшиеся боеприпасы. На этот раз все было пугающе тихо, что только подтверждает ранее высказанную президентом страны мысль о том, что значительное количество россиян пребывают в состоянии «унизительной бедности, за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами» - конец цитаты.

Нехватку у населения дензнаков, кои мы все так любим, отметили и ритейлеры. По словам Николая Рассадина, генерального директора крупной торговой сети областного центра, в сравнении с прошлым годом компания за неделю предновогодней торговли сработала в минус примерно на 7-9 %. При этом средний чек по сети составил 600-700 рублей, а в головном предприятии - популярном за Завеличье гипермаркете - 1100. Конечно, делать многозначительный вывод на основании только одного показателя сложно, но задуматься есть над чем. Как говорил в свое время классик: «бытие определяет сознание», что подтверждается и результатами опроса, который сейчас проводится на страницах Псковской Ленты Новостей, где ее читателям в очередной раз был задан вполне предновогодний вопрос: как, по вашему мнению, изменится жизнь в наступившем году.

Увы, но 55,2% его участников пессимистично смотрят в будущее и убеждены, что «жизнь становится тяжелее», поэтому «хорошего ждать не приходится». Почти 15% респондентов уверены, что «ничего особо не изменится – что было то и будет». Если приплюсовать к этому количеству скептиков шесть процентов тех, кто «опасается углубления экономического кризиса», то картина маслом вырисовывается вполне явственная, а именно - почти 80% участников опроса не верит в лучезарную зарю человечества в отдельном субъекте Федерации.

Справедливости ради следует отметить, что почти 13% наших земляков настраиваются на позитив, но при этом рассчитывают только на себя. Еще 3,7% искренне верят, что все идет к лучшему. И, более того, убеждены, что «это будет год побед и успехов». Оказывается, что среди нас есть и вовсе «сорви головы», которые считают, что Россия выиграет (!?) чемпионат мира по футболу, а к году Ганзы областной центр «превратится в конфетку» – таковых в опросе набралось, правда, всего 2,3%. В этой связи любопытно сравнить с результатами опроса, который пару лет проводила та же ПЛН. Например, только 36,7% его участников были убеждены, что «жизнь становится хуже и ждать от нее каких-то оптимистических сюрпризов не стоит». Чуть больше одиннадцати процентов опасались экономического кризиса, а сейчас - внимание - только 6,1% наших земляков были уверены, что все идет к лучшему, а в чудеса верили 3,2% респондентов. Прошу обратить внимание: число таких вот безудержных оптимистов по сравнению с итогами опроса-2015 сократилось почти в два раза. Эту разницу можно считать тревожным сигналом для властей. Если они живут по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза», то хотелось бы обратить внимание чиновников и на такой факт: согласно данным другого опроса, за несколько месяцев до президентских выборов только 38, 8% респондентов были готовы отдать свои голоса за Владимира Путина. При этом еще 10,6% заявили, что они «против всех», почти 9% - не намерены принимать участие в выборах, а 16,3% готовы поддержать Алексея Навального. Конечно, 38% за ВВП - тоже неплохой результат по отношению к другим кандидатам, однако он явно не вписывается в стройный хор сторонников «нацлидера», который поет ему «осанну!» на центральных каналах и уже заранее отдает победу с уровнем поддержки более 70%.

Конечно, нас могут поправить: дескать, предложенное исследование нельзя считать строго научным, к тому же читатель ПЛН, как известно, персонаж непростой, зачастую критически настроенный, поэтому и его ответы следует воспринимать с известной скидкой на природную вредность. Тем не менее, таковые настроения в обществе присутствуют - и считаться с ними (хочешь - не хочешь), а надо.

Вперед, к телемедицине!

Впрочем, что мы все о скучных цифрах? Есть ведь на свете дела и события, которые беспокоят наш диванный ареопаг в степени не меньшей, чем предстоящие выборы президента. Одно из таких направлений – здравоохранение. Состояние отрасли давно внушает опасения гражданам. Причем без перерыва на обед, выходной или новогодние праздники. В подтверждение сказанному можно привести письмо, отправленное на губернаторский сайт одной из жительниц областного центра, которая пожаловалась на то, что не смогла вызвать врача для больного ребенка в первую неделю нового года. Женщина рассказала, что ее чадо лежало с высокой температурой и - «только кашлем дикий страх наводил». Была вызвана скорая, врач которой порекомендовал сбивать температуру. Пять дней сбивали, а между делом еще три раза вызывали неотложку. При этом ни один из эскулапов «не услышал, что у ребенка были хрипы!» - пишет псковичка. Весь этот здравоохранительный бардак вызывал законное возмущение, поэтому рассерженная дама потребовала у главы области, выражаясь языком Зощенко, распатронить эту халабуду к чертовой матери и принять неотложные меры!

«Во-первых, это что за скорая, которая отказывает в помощи и нормально не может осмотреть ребенка! – обращается женщина к властям. – И во-вторых, как так, в новогодние праздники нельзя вызвать ни одного педиатра!» Полагаем, что вскоре руководство профильного комитета даст четкий и адекватный ответ на все поставленные вопросы, однако со своей стороны хотим успокоить и взволнованную даму, и чиновников: 2018 год должен принести свет долгожданного освобождения врача от привычных вековых обязанностей, а именно - лицезреть перед собой вечно жалующегося пациента.

В этом ему на помощь придет чудо… телемедицины. Напомним, что соответствующий федеральный закон, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят 29 июля 2017-го, а уже с этого года министерство здравоохранения планирует организовать круглосуточную работу нового медиасервиса. По словам министра здравоохранения России г-жи Скворцовой, задача ведомства в 2018 году отшлифовать деятельность этих профильных телемедицинских систем, сделать их работу круглосуточной, чтобы из любого региона по любому пациенту могла быть проведена консультация с лучшими специалистами страны. Перспектива, без сомнения, заманчивая, дорогостоящая и как следствие - привлекательная для каждого, кто радеет за государственный бюджет. Особенно, когда дело касается его социальной составляющей. Убежден, что внедрение этого новшества в Псковской области, если не мигом, то довольно скоро решит проблему нехватки кадров в медучреждениях региона. Сократится и время приема, отпадет необходимость послушать трубочкой пациента, определить есть у него хрипы, пальпировать его, не говоря уже о том, что просто посчитать пульс. Может, кто-то не знает, но знаменитый в 19-м веке московский доктор Захарьин насчитывал до 70 разновидностей пульса. Однако с введением телекоммуникаций и прочих электронных прибамбасов подобные рудиментарные профессиональные навыки окончательно канут в прошлое. Еще бы отучить писать властям некоторых взволнованных здоровьем близких граждан и гражданок, и тогда на пути внедрения прогрессивного метода лечения на расстоянии не будет никаких препятствий, с чем мы вас всех и поздравляем. Полагаем, что следующим шагом должен стать закон о теле-пище: посмотрел, как едят другие, и наелся от пуза. Ждем с нетерпением!

Деньги из воздуха

Ну и наконец – о коммуналке, проблеме, которая, кажется, никогда не исчезнет из нашей региональной повестки дня – президента могут переизбрать, но вопросы, связанные с обслуживанием жилого фонда, относятся к категории вечных, а значит и не разрешаемых. Почему мы снова ухватились за эту тему? В канун Нового года парламентарии областной столицы на сессии гордумы подняли тарифы за вывозку мусора на 250%.

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Напомним, что поводом для столь решительных мер со стороны муниципалитета стал вердикт областного суда, предписывающий закрыть с 1 января свалку, которая в 2017 году отметила свой «скромный» юбилей – семьдесят лет существования. Неоднократно выносились решения по закрытию полигона, однако этот «счастливый момент» все время переносили «на потом», но, в конце концов, терпение правоохранителей иссякло. Может быть, им тоже надоело слушать клятвы власть предержащих решить эту застарелую экологическую проблему? Одно из таких было сделано в апреле прошлого года теперь уже экс-губернатором Псковской области Андреем Турчаком в ходе рабочей встречи с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. Тогда областной чиновник №1 заверил земляков, что до конца 2017-го он покончит с псковской свалкой.

С этой целью планировалось в границах Пскова (или Псковского района) разместить мусороперерабатывающий завод. Справедливости ради, следует отметить, что еще с 90-х годов прошлого столетия чиновники постоянно обещали псковичам разрулить эту проблему. Начиная с первого мэра-демократа Александра Прокофьева, «продолжателя» его дела Михаила Хоронена и кончая уже новейшими персоналиями. Начальники разных уровней выходили на честнОй экологический бой, но неизменно терпели фиаско. Почему? – тайна сия великая есть. Наконец, в областной администрации было принято решение весь нынешний новогодний мусор, а также прочие отходы, которые будут производиться в последующем, отправлять на полигоны в Порховский, Палкинский и Печорский районы. При этом, видимо, уже изначально подразумевалось, что все транспортные издержки за каждый тонно-километр пробега (до того же Порхова 90 км) будут возложены на самих жителей Пскова. Как говорилось в пояснительной записке от городской администрации (ее подготовили в недрах УГХ) новый ценник услуг по вывозу ТБО был составлен на основании документов госкомитета Псковской области по тарифам. Решительных протестов этот документ у жителей города не вызвал: лучше лишний раз заплатить, чем разводить у себя перед домом итальянские мусорные пейзажи. Однако есть момент, который растревожил наших диванных активистов. В предложенном прейскуранте «управляйке» предписывалось к оплате 365 рублей за 1 кубометр мусора, а горожанам коммунальщики предложили платить по 2 рубля 58 копеек за один квадратный метр от занимаемой жилплощади. Таким образом, ранее существовавший тариф (1 рублей 1 копейка) был вздернут одномоментно сразу на 250%!

Кто объяснит причину такого роста? Заковыка, на наш взгляд, тут несколько иного порядка: почему псковичам было предложено платить фактически за воздух? Оказывается, бытовой мусор, по мнению чиновников, есть порождение (?) квадратных метров, но не сами граждане. Допустим, в стандартной «двушке» (50 кв. м) прописаны двое пенсионеров. Уровень их потребления не высок, но они будут (!) платить за всю площадь квартиры, где неведомым пока для физиков способом из воздуха будут материализовываться банки, склянки, рваные ботинки. С точки зрения здравого смысла давно пора отказаться от этой странной методы. Более того, по нашим данным, с 1 января этого года планировалось перейти на жесткий подушевой тариф, но (как это у нас всегда бывает) что-то где-то недодумали, проспали, не рассчитали, поэтому решили перенести нововведение на следующий год. Теперь нам осталось 365 дней простоять, да столько же ночей продержаться. Тем более что логичных объяснений ситуации, а именно - кто персонально стал виновником этого эко-бардака? - от чиновного люда мы так и не услышали.

На этом разрешите закончить, с вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Всех благ. До следующей недели.