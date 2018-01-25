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Об олимпийской гордости великороссов

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Всем привет. В эфире - очередной выпуск «Диванной политики», познавательно-оздоровительной программы, под знаменами которой шагает всё прогрессивное человечество. Сразу хочу отметить, что это самое «прогрессивное человечество» гневно осуждает дискриминацию ведущих российских спортсменов, которых лишили права поездки на предстоящие Олимпийские игры в южно-корейском Пхёнчхане.

«Вскипел наш разум возмущенный…»

Исходя из логики непрекращающегося, типа, допингового скандала, подобного демарша со стороны МОК следовало ожидать. Тем не менее для большинства россиян его решение стало неожиданностью, произведя эффект разорвавшейся бомбы. На сегодняшний день уже 112-и российским атлетам, в том числе и безусловным кандидатам на победу, отказали в приглашении на Олимпиаду. Увы, но это еще не «финита ля комедия», а только ее начало. Начало масштабного унижения России, которое было задумано и тщательно спланировано Международным олимпийским комитетом, поставившим перед собой цель дезавуировать результаты Сочи-2014.

Будем говорить прямо: война объявлена не допингу - его пригоршнями хавает каждый, кто втянут в орбиту спорта высоких достижений, а именно России. Поэтому «а ля гер, ком а ля гер», где все средства хороши. Вплоть до самых нечистоплотных.

Понятно, что сейчас ОКР и федерации зимних видов спорта готовят официальные обращения, в которых униженно просят объяснить причины отстранения от игр «чистых» россиян, но вряд ли они сумеют чего-то добиться - за несколько недель до начала игр получить вразумительный ответ и оспорить его в суде уже физически невозможно. На удивление вялой оказалась и реакция на последние события пресс-секретаря президента г-на Пескова, который лишь выразил «глубокое сожаление» и теперь ждет «прояснения ситуации». Ну ждите, ждите…

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Не чирикают и непотопляемые господа Жуков и Мутко, которые своей сторонней наблюдательной позицией довели страну до состояния, когда ее нагло елозят мордой по столу, с садистским наслаждением приговаривая: погодите, мы с вами за всё рассчитаемся! Нет, если наши спортивные чиновники – цвет и глупость отечественной оффшорной элиты - смирились с положением опущенных ниже плинтуса, то и Бог бы с вами. Негодуют российские поклонники биатлона, фигурного катания – все, кто болеет за отечественный спорт, и эту скорбь у себя на диване мы безоговорочно разделяем.

Окажись на месте нашего гуманного главнокомандующего, например, лидер трудовой партии Северной Кореи товарищ Ким Чен Ын, то он, получив бы такое известие, не задумываясь, навел на штаб-квартиру МОК свою самую большую ракету и вежливо попросил внятных объяснений. Убежден, что глава олимпийского комитета г-н Бах не стал бы в этом случае ерепениться, а немедленно лично препроводил бы северокорейскую сборную в апартаменты повышенной комфортности. Увы, с нашими спортсменами всё с точностью до наоборот, и никаким уговорами тут ничего не добиться, потому что в этом «прекрасном и яростном мире» понимают только язык силы.

И мы снова возвращаемся к последнему кино-хиту – «Движение вверх». Попробовал бы в далеком 1972-м году МОК лишить советскую сборную по баскетболу заслуженной победы? Лично я не могу представить такую ситуацию, но случись подобная история на Олимпийских играх, например, в Лондоне, то наши уехали бы без медалей. Помните, как тогда американские девчонки во время эстафеты потеряли эстафетную палочку? По правилам игр за подобное грубейшее нарушение их должны были дисквалифицировать, но нет! Забег по просьбе американской делегации повторили, и на финише американки оказались первыми.

При этом никто даже не пикнул, чтоб отстоять чистоту олимпийского движения. Значит нужно вести себя так, чтобы нас уважали. В этой связи наша диванная партия предлагает: первое, отказаться от участия в Играх – на хрен нам такой спорт в одни ворота! Второе, аннулировать все договоры, связанные с телевизионной трансляцией Игр. И, наконец, третье: псу под хвост все финансовых обязательств перед МОК до тех пор, пока все наши «чистые» спортсмены не будут восстановлены в правах, а России - принесены извинения. Представляю, какой шум поднимется по этому случаю и нам могут даже пригрозить отказом в проведении чемпионата мира по футболу. А мы ответим: наплевать, сарынь на кичку!

Если мы и дальше будем позволять вытирать об себя ноги, тогда нужно забыть и о таком понятии, как «патриотизм», о возрождении которого так хлопочут народные избранники. Не бывает так: здесь патриот, а здесь (после оплеухи от Международного олимпийского комитета) нужно молча утереться.

Если хочешь быть президентом, окунайся!

Между тем (если кто-то подзабыл), то напоминаем, что на повестке дня по-прежнему остается набирающая обороты кампания по выборам президента России.

В Пскове уже открываются штабы кандидатов, презентуются их доверенные лица, а по телеку и в интернете претенденты на государственный пост №1 наперегонки демонстрируют удаль свою молодецкую.

Поводом для этого стал недавний праздник Крещения, во время которого все, кому ни лень, ныряли в ледяную купель. Кинулся в освященные воды и Владимир Владимирович. Полагаю, что пиарщики по этому поводу долго ломали голову: в чем должен показаться президент перед электоратом? В импортных плавках и с полотенцем на плече? – не солидно. В китайском махровом халате – пусть в нем американский посол купается! Решили, что народу ближе всего традиционный русский зипун и валенки – получилось дешево и сердито, но все равно холодно.

Не чуждой сакральным удовольствиям оказалась и матершинница мадам Собчак – тут третьего дни в Ютубе послушал какую-то ее древнюю передачку. Мама дорогая, я и слов-то таких не знаю, которые слетали с уст этой (на первый взгляд) милой девушки. Но… мы отвлеклись. Перед сибиряками наша тургеневская барышня предстала этакой нимфой – в строгом черном купальнике. Правда, место для своего заплыва она выбрала не удачное: в речке Ушайке местные жители не рискуют даже мыть руки – так много в ее водах нефтепродуктов и прочих отравляющих веществ.

Прогнулся перед региональным электоратом бессменный участник выборов от ЛДПР г-н Жириновский. В программе Соловьева он на всю Россию похвалил костюм от псковской швейной фабрики – зачОт, Владимир Вольфович. Ждем в феврале в гости в Псков.

И только один отставной претендент на кремлевский престол г-н Навальный, как зюзя, ходит в импортных джинсах, призывая всех и каждого бойкотировать предстоящие выборы. Мы думали-думали и раскусили этого деятеля, как редиску: снаружи он хочет казаться красным, но внутри – типичный беляк вождисткого типа. Давайте рассуждать здраво: кому будет выгодно, если вдруг россияне откажутся идти 18 марта на избирательные участки? Отвечаем: никому! Следите за руками… Согласно данным социологов, уже сейчас за ВВП готовы проголосовать примерно 48% всех россиян – замечено, что преданный Путину электорат всегда аккуратно ходит на выборы.

А теперь представьте, что все, кто готов поддержать кандидата от КПРФ Грудинина, Жириновского, Собчак или других претендентов, послушаются Навального и не пойдут на участки? Тогда в силу низкой явки Владимир Владимирович победит сразу в первом туре, набрав больше чем 50% плюс один голос. Кто-то подумает, что это хорошо и, как всегда обмишурится, потому что главная задача момента для Кремля - не просто победить, а победить так, чтобы не было ни малейших сомнений в лигитимности победы. В этом смысле бойкот, к которому призывает Навальный, способен обесценить и саму демократическую процедуру, и победу, не говоря уже о репутационных потерях для того же Путина. Нужна нам такая демократия?

Не знаю, кто как, но наша диванная партия намерена в полном составе прийти к избирательным урнам и проголосовать, как подсказывает сердце. И чем выше будет процент явки, тем вернее гарантия, что победит достойнейший. И это будут по-настоящему всенародные выборы, а не голосование одних только бюджетников.

Поэтому граждане не ловите ворон, а активно включайтесь в избирательную компанию и, пользуясь моментом, строчите под копирку жалобы каждому из кандидатов по списку: что нужно сделать (конкретно) на вашей улице, в вашем городе или поселке. А того пуще, в конце каждого послания грозите забастовкой, потому как митинговать накануне выборов гораздо эффективнее, чем в мирное время. Чиновники – они тоже люди, и в силу своих профессиональных качеств пятой точкой понимают, что повышать градус социальной напряженности сейчас не следует. Говорим это вполне авторитетно, потому что в некоторых случаях это срабатывает.

Пишите и… обрящете

Вот, например, пару недель назад псковский фельдшер-общественник Иван Васильев направил письмо президенту с просьбой посодействовать открытию в нашем городе врачебно-физкультурного диспансера. Его беспокойство по этому поводу имело все основания: за последние два года в области прямо во время тренировок умерли три спортсмена. Как считает сам Иван, это стало прямым следствием того, что у нас нет специальной поликлиники, где контролировали бы состояние здоровья атлетов.

Если учесть, что сейчас в регионе насчитывается почти 60 тысяч физкультурников, то следует признать - проблема назрела давно. Причем, по мнению самого «возмутителя спокойствия», речь должна идти не просто о кабинете, где сидит терапевт или медбрат, который тупо ставит печать-разрешение на допуск к занятиям. Это должна быть оснащенная современным оборудованием поликлиника, где ведут прием кардиолог, психиатр, дерматолог, хирург, невролог и еще ряд узких специалистов – короче, все те, кто обозначены в 134-м приказе Минздрава РФ.

Следует напомнить, что три года назад директора спортивных школ Пскова, тренеры уже обращались к губернатору Турчаку с просьбой о помощи «в создании значимого и незаменимого медицинского учреждения», которое (между прочим) прекратило свое существование еще в 2005-м в связи с оптимизацией бюджетной сферы. С тех пор общественность и профессиональное спортивное сообщество постоянно поднимали вопрос о возрождении физкультурного диспансера. Три года назад губернатор Турчак в бюджетном послании обещал, что после завершения строительства спорткомплекса в Борисовичах там обязательно начнет работать врачебно-физкультурный диспансер. Подобные заявления делал и председатель комитета по здравоохранению и фармации Псковской области господин Потапов, однако ни одному из этих обещаний так и не суждено было сбыться.

В этой связи Васильеву, видимо, на самом деле повезло: ответ он получил, и весьма обнадеживающий. Как пишет на своей социальной страничке Иван, из профильного комитета областной администрации ему дали знать, что «при наличии источников финансирования диспансер начнет работу уже в этом году». Тем более, что помещение есть, штат сотрудников определен. Более того: в этом году комитет намерен послать на учебу интернов по специальности «врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине», составлены сметы расходов, включая даже выделение квартир специалистам. Короче, «еще немного, еще чуть-чуть» - и долгожданный врачебно-физкультурный диспансер примет своих первых пациентов.

Почему мы так подробно рассказали про этот редкий случай из «личной жизни» фельдшера Васильева? А все для того, чтобы доказать согражданам очевидную вещь: пишите начальству в Москву и обрящете. Во всяком случае, этот способ реализации заветных мечт и желаний у нас еще работает.

Жизненный опыт подсказывает, что, только получив волшебный пендаль из пределов Садового кольца, чиновник реально берет под козырек и начинаются форменные чудеса. Тем более, что проблем в нашей благословенной области: вагон и маленькая тележка. Рассказать гаранту Конституции можно и о том, как в регионе сорвали год Экологии, а вот теперь вывозят мусор из областной столицы за 90 км от города в Порхов, что, понятно, не нравится местным жителям.

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Можно поплакаться даже по поводу закрытия частной галереи «Дар», хотя стогны гражданского населения ее основатель, кажется, услышал и решил продлить жизнь своего же детища… Короче, выборы намечены на 18 марта и, как знать, может и на наш регион снизойдет столичная благодать.

На этом – всем good bye, всех благ. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.