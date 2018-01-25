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Блоги / Константин Калиниченко

С широко открытыми глазами ворошить осиное гнездо

25.01.2018 10:21|ПсковКомментариев: 19

«Мусорный хайп» не отпускает регион уже третью неделю подряд. На решение проблемы брошены лучшие силы, но на многие вопросы пока нет ответов. Нетрудно предположить, что тема утилизации мусора станет мейнстримом общественно-политической жизни на ближайшие месяцы. Такие проблемы в одночасье не решаются.

Стороны «мусорного процесса» горячатся в дискуссиях, от попыток увещевания моментально переходя к взаимным обвинениям. В этой связи, как мне кажется, всем участникам регаты следует, прежде всего, остудить эмоции и попытаться трезво взглянуть на положение вещей. И пока вице-губернатор Александр Кузнецов в очередной раз моделирует диалог с перевозбужденной порховской общественностью, давайте попробуем посмотреть на ситуацию с холодной головой.
 

Во-первых, будем объективны - проблема с утилизацией ТКО (твердых коммунальных отходов) в Пскове проявилась не вчера. Налицо прекрасный образец «пузыря», который долгие годы надувался, под равнодушно-скептическими взорами ответственных товарищей. Это, надо сказать, гипнотическое зрелище - ты смотришь, как пузырь надувается, будучи уверенным, что он неизбежно и довольно громко лопнет. Но случится это уже в другую эпоху, и образовавшийся по этому поводу перитонит будут лечить следующие поколения руководителей. Уже трудно посчитать, сколько сменилось областных и городских администраций, смотревших на псковскую свалку как монахи-доминиканцы на бубонную чуму - и надо бы что-то делать, да только непонятно, что именно. Молиться разве что. Имхо, не самый очевидный метод решения проблем в XXI веке.

Вынужден в данном контексте подвергнуть критике прежнее областное руководство. Именно в тот период всем стало ясно, что достигнут предел надувания пузыря, и необратимые последствия не заставят себя ждать.

Для особо непонятливых все возможные судебные инстанции, кроме, разве что, Гаагского трибунала по бывшей Югославии, вынесли недвусмысленный вердикт: псковскую свалку закрыть! Что делала прежняя администрация? Вместо того, чтобы искать решение проблемы (только давайте будем честными: бесконечные координационные совещания с невнятным составом участников - это ни разу не поиск, а самая что ни на есть «голова страуса в песке»), ответственные чиновники всеми доступными способами «оттягивали конец», благодаря чему судебная практика по свалке своим богатством поразит даже адептов прецедентного права. 

Да, решать проблему псковского полигона ТКО всегда означало неиллюзорное погружение в негативную повестку. А кому оно было надо? Вот и погрязли в прокрастинации, наивно полагая, что проблема как-нибудь сама рассосется. 

И тем, уважаемые дамы и господа, ценнее то, что происходит на наших глазах сегодня. По гамбургскому счету, мы все прекрасно понимаем: новая региональная администрация вполне могла повременить с решением вопроса по псковской свалке. По крайней мере, до губернаторских выборов в сентябре  2018 года. Да, есть решение суда, но, черт возьми, когда это в России что-нибудь да значило? Да потерпели бы. Для особо въедливых развели бы имитацию бурной кабинетной деятельности, оформлеyной бравурными реляциями.

Однако, к удивлению многих, Михаил Ведерников поступил вопреки стандартной чиновничьей логике и, засучив рукава, взялся за решение проблемы. Именно за решение - давайте тут будем честными, независимо от наших политических пристрастий. 

Первое - псковская свалка закрыта, раз и навсегда, без всяких там прокрастинаций в судебных инстанциях. Это, наверное, очень странно для российского политического процесса, когда руководителю потребовалось менее 100 дней в должности, чтобы приступить к решению задачи, к которой предыдущие пятнадцать лет опасались даже прикасаться. 

Второе - оперативно было сформулировано тактическое решение проблемы в виде недозагруженных полигонов ТКО в Порховском, Палкинском и Печорском районах. Это позволит, с одной стороны, Пскову не превратиться в Неаполь-2014, а с другой, дает временной люфт в пару лет на поиск стратегического решения. 

Третье - на наших глазах (опять же, если их протереть и не впадать в истерику) начался абсолютно грамотный, спокойный и творческий процесс поиска этого стратегического решения. Взвешиваются все возможные варианты развития сюжета, анализируются инвестпроекты более или менее полной переработки мусора. Появилось несколько вариантов строительства мусоросжигательных заводов. Конечно же, тут все предстоит измерить не один раз, но впервые, честно говоря, появилось ощущение реальности происходящего.

Что еще выгодно отличает администрацию Михаила Ведерникова - это отсутствие боязни диалога с гражданами. Вместо малопонятных кабинетных пертурбаций и прочей активности под воздействием чиновничьей гравитации, вице-губернатор Александр Кузнецов едва ли не поселился в Порхове. Представляю, насколько ему непросто общаться с местной общественностью, пытаясь донести до них очевидные и, надо сказать, совершенно рациональные вещи. В прежние времена такого не было. В лучшем случае, отправили бы главу района на растерзание соплеменникам, а в прессе создавали бы режим гробовой тишины. 

Концепция Михаила Ведерникова принципиально иная - честный диалог, внятное объяснение своих решений и поиск выхода из ситуации. Этот поиск подчинен железной логике: там, где нет возможности немедленно «разрубить Гордиев узел», используются тактические методы, снимающие остроту проблемы и дающее время для принятия окончательного стратегического решения. 

Не хочу, чтобы это все приняли за мотивированный приступ апологетики Михаила Ведерникова. Просто в современном мире власть, не убоявшаяся честно общаться с народом - весьма раритетное явление. Поэтому давайте зарядимся, в данном случае, обоснованным оптимизмом и будем наблюдать за тем, как диалог даст практический результат.

К сожалению, время здесь играет против областной администрации и лично Михаила Ведерникова. Я очень надеюсь, что это его искреннее желание решить одну из самых больных многолетних проблем региона не выйдет ему боком ближе к сентябрю 2018 года. Порховская ситуация вполне может повториться и в другом районе. Жители, увы, «не понимают и не хотят разбираться». Те, кто уже начал ненавидеть псковичей и обещают лечь под колеса мусоровозов, вряд ли потрудились понять сложившееся положение.

Например, никто не обратил внимание на тот факт, что за прием «псковского мусора» Порховский район дополнительно получает в муниципальный бюджет 780 000 рублей ежемесячно. Это, кстати, деньги, которые, фактически, платят псковичи за невозможность иного способа утилизировать ТКО. Тут можно было бы заметить, что это та же схема, которую использует Дания, решившая не утилизировать мусор у себя, а «продавать» его в соседнюю Швецию. Но это тема немного другого разговора, к которому, полагаю, нам предстоит вернуться уже очень скоро… 

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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