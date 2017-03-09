Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом, признал Иван Цецерский

«Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом», - признал глава Пскова Иван Цецерский в ходе общегородского координационного совещания 9 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Погодные условия такие, что непонятно, к чему нас готовит погода. Ямочный ремонт делается в не очень хороших условиях», - сказал он, отметив, что городские и областные власти совместно принимают дополнительные меры по капитальному ремонту дорожного покрытия. Данный вопрос станет темой отдельного совещания завтра, 10 марта.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что в отличие от других регионов «мы ни одной машины не утопили». Он также обратил внимание на нестабильную погоду - за осенне-зимний период было зафиксировано 120 переходов через ноль, что «очень тяжело сказывается на дорогах».

На сегодняшний день, по словам сити-менеджера, на дорогах города ямочный ремонт проводят 8-9 бригад. «Эти меры принимаются, чтобы пережить март и апрель. В мае мы надеемся на дополнительное финансирование по 15 улицам», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей