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Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом, признал Иван Цецерский
«Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом», - признал глава Пскова Иван Цецерский в ходе общегородского координационного совещания 9 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Погодные условия такие, что непонятно, к чему нас готовит погода. Ямочный ремонт делается в не очень хороших условиях», - сказал он, отметив, что городские и областные власти совместно принимают дополнительные меры по капитальному ремонту дорожного покрытия. Данный вопрос станет темой отдельного совещания завтра, 10 марта.
Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что в отличие от других регионов «мы ни одной машины не утопили». Он также обратил внимание на нестабильную погоду - за осенне-зимний период было зафиксировано 120 переходов через ноль, что «очень тяжело сказывается на дорогах».
На сегодняшний день, по словам сити-менеджера, на дорогах города ямочный ремонт проводят 8-9 бригад. «Эти меры принимаются, чтобы пережить март и апрель. В мае мы надеемся на дополнительное финансирование по 15 улицам», - сказал он.
Источник: Псковская Лента Новостей