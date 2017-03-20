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Разрушение дорожного покрытия псковских дорог не превышает предельно допустимых показателей - ГИБДД

21.03.2017 08:57 ПЛН, Псков

Разрушение дорожного покрытия автомобильных дорог Псковской области не превышает предельно допустимых показателей, предусмотренных ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов» и ГОСТом 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию на автодорогах, проходящих вне городов и населенных пунктов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«В связи со значительной разницей выпадения осадков в виде снега и частотой перехода температурных режимов через ноль на юге области дорожное покрытие было подвержено меньшему разрушению, связанному со сложными погодно-климатическими условиями зимы, весны 2017 года. Состояние автомобильных дорог северо-западного региона России в весенний период 2017 года находится относительно на одинаковом уровне», - рассказали в ведомстве.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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