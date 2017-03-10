Андрей Турчак назвал главные причины бездорожья в Пскове

Губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании 10 марта назвал главные причины бездорожья в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, причины плохого состояния дорог в Пскове ясны. «Это несколько нестабильных зим на протяжении 2-3 лет. Более 100 переходов через 0. Кроме того, отсутствие в должном объеме и качестве ливневой канализации. Все это создает дополнительную нагрузку на дорожное полотно», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что те дороги, которые были отремонтированы в 2009, 2010, 2011 годах «выстояли» гарантийный срок. «Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона. Часть объектов будут переходящими на 2018 год», - добавил Андрей Турчак и отметил, что Псков готовится к крупному международному событию - Ганзе. «Мы работаем и в интересах горожан, и в интересах турпотока, который в Пскове растет. Не стоит забывать, что реализуется в Пскове крупный инфраструктурный проект - строительство Северного обхода и нового моста», - добавил глава региона.

Он высказал свою оценку проекту движения «Убитые дороги» - интерактивной карте плохих дорог. По его мнению, проект интересный для всех. Андрей Турчак предложил на своем сайте также дублировать эту интерактивную карту.

Кроме того, губернатор предложил проект ремонта дорог в Пскове на 2017 год опубликовать для обсуждения общественности.

Источник: Псковская Лента Новостей