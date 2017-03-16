В Пскове готовят проект реконструкции улицы Поземского

В Пскове готовят проект реконструкции улицы Леона Поземского. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Докладывая о выполнении ранее принятых решений комиссии, инженер дорожного отдела УГХ Лариса Кононова сообщила, что состоялось выездное заседание комиссии по изменению работы режима светофора на перекрестке улиц Поземского и Чудской. Ранее были жалобы со стороны водителей автобусов ГППО «Псковпассажиравтотранс», что их не пропускают при повороте налево с улицы Поземского на Чудскую и перестроении к автобусной остановке. Решение по изменению режима работы светофора не принято в связи с подготовкой большого проекта по улице Поземского.

Светлана Исекеева подтвердила, что такая работа ведется и уже известна примерная стоимость проекта ремонта улицы «от Троицкого моста до Гдовки». Сейчас решается вопрос о финансировании проектных работ. Также проводится работа с государственным комитетом по охране объектов культурного наследия. Все вопросы по изменению организации движения на улице Поземского планируется решать в рамках проекта.

Отвечая на вопросы членов комиссии, Светлана Исекеева сказала, что менять ось улицы нельзя, она сложилась исторически.

Напомним, на одном из предыдущих заседаний комиссия поддержала необходимость расширения проезжей части улицы Поземского до полноценных четырех полос. Выполнение этого решения увязывалось с реконструкцией улицы Поземского.

Источник: Псковская Лента Новостей