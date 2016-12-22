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В Пушкинских Горах не предусмотрели парковки для инвалидов

26.12.2016 09:55 ПЛН, Псков

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе проведения проверки установлено, что в нарушение требований ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» стоянка автотранспортных средств возле здания администрации Пушкиногорского района, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 6, п. Пушкинские Горы, и парка «Лукоморье», а также стоянка автотранспорта между зданиями администрации Пушкиногорского района и МП «Гостиница «Дружба» не оснащены специальными указателями мест для парковки (стоянки) специальных транспортных средств инвалидов, места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке не предусмотрены.
 
В связи с тем, что вопросы благоустройства поселка Пушкинские Горы находятся в ведении городского поселения «Пушкиногорье», в адрес главы администрации городского поселения внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных должностных лиц.
 
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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