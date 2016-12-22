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Ольгинский мост в Пскове полностью открыт для движения транспорта, ремонт завершают досрочно

26.12.2016 12:45 ПЛН, Псков

Основная масса работ по ремонту дорожного покрытия Ольгинского моста завершена. Об этом Центру Деловой Информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства.
 
 
«На данный момент осталось только выполнить проливку швов», - рассказали в УГХ, пояснив, что именно это позволит защитить швы от попадания влаги, которая разрушает покрытие.
 
Проливка швов будет выполнена сегодня, если это позволят сделать погодные условия. В УГХ добавили, что, как только швы будут пролиты, ремонт моста можно будет считать завершенным досрочно.
 
Ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся до 30 декабря.
 
Сегодня мост полностью открыт для транспорта. Для завершения ремонтных работ ограничение движения не потребуется, однако водителей просят быть внимательными при движении по Ольгинскому мосту.

Источник: Псковская Лента Новостей



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