Пскович требует оштрафовать водителей за парковку в зеленой зоне по фотографиям на снегу

Пскович требует оштрафовать водителей за парковку в зеленой зоне по фотографиям на снегу. Соответствующее обращение опубликовано на сайте turchak.ru.

Он доводит до сведения главы администрации Пскова Игоря Калашникова информацию «о сложившейся ситуации по продолжающейся длительное время неправомерной парковке и стоянке транспортных средств на зеленой зоне, входящей в состав общедомого имущества по адресу ул. Инженерная д.124».

«На участке, расположенном напротив первого подъезда, выше указанного дома, систематически производится парковка и стоянка транспортных средств. Так же обращаю особое внимание, что указанный участок является частью детской площадки», - говорится в обращении.

«В 2016 году по направленному мною заявлению в управляющую компанию с целью создания дополнительного ограждения и защиты данного участка от неправомерной парковки и стоянки транспортных средств на зеленой зоне, была произведена высадка зеленых насаждений. Из за систематически продолжающегося правонарушения, не смотря на зеленные насаждения в виде древесных и кустарниковых культур, как видно из приложенных данных фотофиксации, 2/3 насаждений приведены в полную негодность – повреждены», - утверждает автор обращения.

Заявить просит поручить Управлению городского хозяйства г. Пскова совместно с Управлением ГИБДД УМВД России Псковской области провести работу по привлечению собственников транспортных средств к административной ответственности предусмотренных КоАП РФ.

К заявлению приложены номера двух автомобилей и даты фотофиксации парковки.

Источник: Псковская Лента Новостей