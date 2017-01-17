Возле онкодиспансера в Пскове обустраивают автобусную остановку

Возле здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, 15а) обустраивают пункт остановки общественного транспорта. В связи с этим запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, в сентябре прошлого года губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили новый онкодиспансер. Одним из вопросов, заданных пациентами, была просьба рассмотреть возможность продления автобусного маршрута до лечебного учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей