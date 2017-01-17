www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Автозапчасти «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Предложения ГИБДД Трезвый город Прекрасное далеко Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки «Вопрос ГИБДД» Трезвый город Коды регионов на автономерах Трезвый город Новости о строительстве объездной дороги
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Возле онкодиспансера в Пскове обустраивают автобусную остановку

19.01.2017 17:20 ПЛН, Псков

Возле здания ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» (ул. Вокзальная, 15а) обустраивают пункт остановки общественного транспорта. В связи с этим запрещается остановка и стоянка транспортных средств в зоне автобусной остановки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Администрация города просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, в сентябре прошлого года губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский посетили новый онкодиспансер. Одним из вопросов, заданных пациентами, была просьба рассмотреть возможность продления автобусного маршрута до лечебного учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 9 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31