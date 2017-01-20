Работы по ремонту моста им. 50-летия Октября в Пскове будут продолжены в 2017 году

Работы по ремонту моста им. 50-летия Октября в Пскове будут продолжены в 2017 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации города Пскова Игорь Калашников.

Он напомнил, что состояние моста долгие годы вызывало недовольство со стороны псковичей. «Ремонт этого моста коснулся всех. Что только люди ни говорили, как только нас ни вспоминали, но в итоге все, думаю, остались довольны, - пояснил Игорь Калашников. - Работы выполнены в срок и качественно».

В текущем году работы на мосту будут продолжены. «Будут подводные работы и работы по укреплению колонн. На автодвижении это не скажется - люди будут ездить по мосту в нормальном режиме, и, надеюсь, что вопрос состояния моста будет закрыт на долгое время», - заключил Игорь Калашников.

Источник: Псковская Лента Новостей