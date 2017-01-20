www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Трезвый город Прекрасное далеко Автозапчасти Новости о строительстве объездной дороги Предложения ГИБДД Трезвый город «Вопрос ГИБДД» «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Трезвый город Трезвый город Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Глава администрации Пскова назвал Троицкий мост самым изношенным в городе

20.01.2017 13:46 ПЛН, Псков

Глава администрации Пскова Игорь Калашников назвал Троицкий (Советский) мост самым изношенным в городе. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Самый изношенный сейчас мост - это Троицкий. У него правая опора требует серьезного ремонта. Делаем проект, потом предстоит провести его экспертизу и, надеюсь, начнем решать вопрос по усилению моста», - сообщил глава администрации, заметив, что это перспектива текущего года.

Также в прямом эфире гость студии сообщил, что в этом году власти продолжат ремонт покрытия других мостов города, в частности, Ольгинского.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31