Глава администрации Пскова назвал Троицкий мост самым изношенным в городе

Глава администрации Пскова Игорь Калашников назвал Троицкий (Советский) мост самым изношенным в городе. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Самый изношенный сейчас мост - это Троицкий. У него правая опора требует серьезного ремонта. Делаем проект, потом предстоит провести его экспертизу и, надеюсь, начнем решать вопрос по усилению моста», - сообщил глава администрации, заметив, что это перспектива текущего года.

Также в прямом эфире гость студии сообщил, что в этом году власти продолжат ремонт покрытия других мостов города, в частности, Ольгинского.

Источник: Псковская Лента Новостей