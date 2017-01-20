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Глава администрации Пскова назвал Троицкий мост самым изношенным в городе
20.01.2017 13:46 ПЛН, Псков
Глава администрации Пскова Игорь Калашников назвал Троицкий (Советский) мост самым изношенным в городе. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».
«Самый изношенный сейчас мост - это Троицкий. У него правая опора требует серьезного ремонта. Делаем проект, потом предстоит провести его экспертизу и, надеюсь, начнем решать вопрос по усилению моста», - сообщил глава администрации, заметив, что это перспектива текущего года.
Также в прямом эфире гость студии сообщил, что в этом году власти продолжат ремонт покрытия других мостов города, в частности, Ольгинского.
Источник: Псковская Лента Новостей
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