В Пскове продолжается массовая установка пешеходных ограждений. ФОТОРЕПОРТАЖВ Пскове продолжается массовая установка направляющих пешеходных ограждений на центральных улицах. Установка ведется на улицах Труда, Поземского, Юбилейной, Коммунальной, Народной, Рижском проспекте...53
Строительство надземного пешеходного перехода завершилось на Ленинградском шоссе в Пскове
В Пскове завершилось строительство надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе. Как сообщает ГТРК «Псков», длина перехода 21 метр. Он оснащен камерами видеонаблюдения, фотофиксацией, датчиками движения для ночного освещения. Для людей с ограниченными возможностями отдельный вход и пандус.
Строение выполнено из современных композитных материалов, что значительно продлевает срок службы и не требует больших эксплуатационных затрат. Кроме того, в районе надземного перехода выполнено комплексное благоустройство: это почти семьсот метров шумозащитных экранов, искусственное освещение вдоль дороги и пешеходные дорожки.
Как отметил заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове Андрей Лыков, выбор места, где появился надземный пешеходный переход, обусловлен в первую очередь близостью школы на этом участке и большой интенсивностью на этом участке автомобильной дороги - порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.
Источник: Псковская Лента Новостей