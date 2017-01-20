Строительство надземного пешеходного перехода завершилось на Ленинградском шоссе в Пскове

В Пскове завершилось строительство надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе. Как сообщает ГТРК «Псков», длина перехода 21 метр. Он оснащен камерами видеонаблюдения, фотофиксацией, датчиками движения для ночного освещения. Для людей с ограниченными возможностями отдельный вход и пандус.

Строение выполнено из современных композитных материалов, что значительно продлевает срок службы и не требует больших эксплуатационных затрат. Кроме того, в районе надземного перехода выполнено комплексное благоустройство: это почти семьсот метров шумозащитных экранов, искусственное освещение вдоль дороги и пешеходные дорожки.

Как отметил заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове Андрей Лыков, выбор места, где появился надземный пешеходный переход, обусловлен в первую очередь близостью школы на этом участке и большой интенсивностью на этом участке автомобильной дороги - порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.

Источник: Псковская Лента Новостей