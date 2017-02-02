УГХ Пскова: Подрядчику не заплатят за пешеходные ограждения, пока он не устранит недостатки

УГХ Пскова пока не приняли у подрядчика ни одного погонного метра пешеходных ограждений, установленных зимой в рамках муниципального контракта. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров, отвечая на вопрос читателя ПЛН, который обратил внимание на то, что «ржавые неокрашенные трубы свариваются прямо на месте, ограждение получается кривое, разной высоты» и «выглядит этот шедевр позорно». Пскович поинтересовался у Алексея Захарова, «почему УГХ не останавливает халтурную работу подрядчика и не разрывает с ним контракт».

Начальник УГХ счел этот вопрос правильным и сообщил, что первый аукцион на проведение работ по установке пешеходных ограждений был признан несостоявшимся, а второй контракт, заключенный с подрядчиком, который, собственно, и начал устанавливать эти ограждения, пришлось расторгнуть. «Несмотря на это, подрядчик взял на себя обязательство доделать работу в нужном качестве и исправить все замечания. Оплата за работу поступит только тогда, когда он все установит и покрасит. Пока мы ни одного погонного метра ограждения не приняли», - заверил Алексей Захаров.

Стоимость контракта на установку ограждений составляет около 2,8 млн рублей. Но в конечном счете сумма будет меньше за счет штрафов, которые наложены на подрядчика в связи с невыполнением условий контракта.

«В новом контракте, который будет заключен, нами проработан вопрос внешнего вида пешеходных ограждений, который будет согласован с управлением по градостроительной деятельности, комитетом по охране памятников, чтобы впредь таких ляпов со стороны УГХ и подрядчиков допущено не было», - заключил Алексей Захаров.

Источник: Псковская Лента Новостей