Без привлечения серьезных федеральных средств проблему «ливневки» в Пскове не решить - Алексей Захаров

Без привлечения серьезных федеральных средств в Пскове вряд ли удастся закрыть проблему ливневой канализации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров, отвечая на вопрос радиослушателя.

«Вопрос действительно серьезный. Ищем пути его решения, но без привлечения серьезных средств федеральных программ мы вряд ли сможем справиться. Уверен, что не только в Пскове, но и во многих других городах это является проблемой», - сказал начальник УГХ.

При этом Алексей Захаров подчеркнул, что все места, где есть проблемы с «ливневкой» (их порядка 15) управлению городского хозяйства известны. На некоторых участках вопрос планируется снять в текущем году. «Когда идут небольшие дожди, ливневая канализация справляется, а когда сильные ливни, начинаются подтопления территорий», - сказал начальник УГХ.

Проблему подтопления на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте и улице Некрасова власти города планируют решить путем перекладки трубы ливневой канализации на больший диаметр в рамках реконструкции улицы Профсоюзной. Кроме того, прокладка ливневой канализации была учтена при реконструкции моста им. 50-летия Октября, Зонального шоссе, улиц Воровского, а также при достройке улиц Инженерной и Юности. В 2018 году в рамках ремонта дорожного покрытия на улице Юбилейной планируется отремонтировать небольшой участок ливневки.

Источник: Псковская Лента Новостей