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В Великих Луках на путепроводе работают над сооружением стапеля для последующей сборки пролетных строений

16.02.2017 14:25 ПЛН, Псков

В Великих Луках продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в государственном комитете Псковской области по транспорту, в настоящее время продолжаются работы по сооружению стапеля для последующей сборки пролетных строений путепровода и их перемещения (надвижки) в проектное положение.

Одновременно, на разных участках строительства, продолжается армирование с последующим бетонированием конструктивных элементов. Выполняются работы по переустройству коммуникаций, попадающих в пятно застройки. Строительство ведется согласно графику производства работ.

Напомним, что рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь этого года. Сквозной проезд по путепроводу будет осуществляться от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского.

Источник: Псковская Лента Новостей



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