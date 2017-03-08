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Порядка 100 км дорог отремонтирует «Псковавтодор» в этом году

13.03.2017 15:31 ПЛН, Псков

Около 100 км дорог планируется отремонтировать в этом году силами «Псковавтодора». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на директора учреждения Виталия Жмылевского, выбор подлежащих ремонту объектов осуществлялся в том числе с учетом обращений населения.
 
На сегодняшний день на предприятии согласованы планы дорожного ремонта практически во всех районах области. В частности, планируется привести в порядок участки автомобильной дороги Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком и Новоржевском районах; Псков-Гдов-Сланцы и Кятицы-Низовицы-Самолва в Гдовском районе; Порхов-Успенье в Бежаницком и Дедовичском (с 48-го км по 50-й км) районах; Красные Горки-Бакач в Дедовичском районе; Дедовичи-Дно-Костыжицы (с 50-го по 53-й км) в Дновском районе; Гавры-Красногородск (с 29-го по 31-й км) в Красногородском районе.
 
В этом году будет отремонтирована платная дорога Опочка-Дубровка до границ с Республикой Беларусь в Опочецком районе, а также дорога Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок, примыкающая к платной дороге Остров-Вышгородок, в Печорском районе.
 
В Псковском районе дорожное покрытие будет заменено на двух участках дороги Подборовье-Лопатово-Боровичи (с 12-го по 16-ый км и с 25-го км по 31-й км) и Черемхово-Назимово по населенному пункту Назимово (800 метров). В Палкинском - дорожники сделают аварийный участок (с 19-го по 21-й км) на дороге Псков-Кислово-Палкино.
 
Также в планах ремонта дорога Заполье-Гдов в Плюсском районе; подъезд по Пушкиногорскому шоссе к музею-заповеднику «Михайловское» и находящаяся в неудовлетворительном состоянии дорога Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском районе.
 
Кроме того, «Псковавтодор» согласовал работы подрядных организаций на дорожных участках в Островском, Пыталовском, Порховском, Себежском, Локнянском, Великолукском, Куньинском, Усвятском, Новосокольническом районах.
 
В этом году в каждом районе также продолжится установка новых дорожных знаков и будут оборудоваться пешеходные переходы возле школ шумовыми полосами. Дорожники вновь займутся устройством сельских грунтовых дорог, очисткой полос отвода от древесно-кустарниковой растительности, устройством кюветов, обновлением и установкой автобусных остановок и автопавильонов по разработанным типовым формам.
 
Работы на региональных дорогах будут осуществляться за счет средств дорожного фонда Псковской области. Его объем на этот год составит около 3,3 млрд рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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