На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево

На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят дополнительную секцию светофора для поворота налево. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Машины поворачивают с Рижского проспекта налево и не пропускают встречный транспорт, стараются проскочить и сбивают людей, которые идут на зеленый сигнал светофора через ул. Народную. По данным ГИБДД, было 5 таких ДТП. Для урегулирования вопроса предлагает сделать левую поворотную секцию.

После обсуждения комиссия поддержала предложение. Один человек воздержался.

Источник: Псковская Лента Новостей