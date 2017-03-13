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15:49 На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево
15:34 Отдельная фаза светофора будет выделена для пешеходов на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской1
На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево
16.03.2017 15:49 ПЛН, Псков
На пересечении Рижского проспект и улицы Народной в Пскове установят дополнительную секцию светофора для поворота налево. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николай Макаров 16 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Машины поворачивают с Рижского проспекта налево и не пропускают встречный транспорт, стараются проскочить и сбивают людей, которые идут на зеленый сигнал светофора через ул. Народную. По данным ГИБДД, было 5 таких ДТП. Для урегулирования вопроса предлагает сделать левую поворотную секцию.
После обсуждения комиссия поддержала предложение. Один человек воздержался.
Источник: Псковская Лента Новостей
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