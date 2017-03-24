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В Пскове создана Общественная комиссия по вопросам строительства Северного обхода

31.03.2017 10:15 ПЛН, Псков

При Государственном комитете Псковской области по транспорту создана Общественная комиссия по вопросам строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс).
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, в состав комиссии вошли жители Пскова: Виктор Семенов, исполнительный директор Союза автотранспортных предприятий транспорта общего пользования Псковской области, Николай Мельков, активист общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги Пскова», Сергей Воронков, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Дорожное строительство» Псковского государственного университета, Елена Алексеева, стар0ший преподаватель кафедры «Дорожное строительство» Псковского Государственного университета, Артем Тимофеев, студент факультета инженерных и строительных технологий Псковского государственного университета.
 
 
30 марта состоялось первое заседание Общественной комиссии, на котором начальник участка подрядной организации ООО «Технострой» ознакомил Общественную комиссию с объектом и рассказал о ходе производства работ, ответив на все возникшие вопросы.
 
 
Были выбраны председатель и секретарь Общественной комиссии. Заседания Общественной комиссии решено проводить один раз в месяц (последний четверг месяца).
 
Строительство Северного обхода Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается в соответствии с графиком производства работ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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