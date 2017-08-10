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Движение транспорта замедлилось на Октябрьском проспекте Пскова из-за нового режима работы светофора на перекрестке с Некрасова

11.08.2017 10:03 ПЛН, Псков

Движение транспорта замедлилось на Октябрьском проспекте Пскова из-за нового режима работы светофора на перекрестке с улицей Некрасова. Об этом сообщают очевидцы. Автомашины выстраиваются в очередь от Октябрьской площади до светофора.

«Я уже вчера стоял в этой левой полосе, - сообщил читатель ПЛН на форуме. - Когда едешь в сторону центра, то те, кому надо поворачивать налево, стояли, потому что спереди стоял тот, кому надо прямо. Потом он один проехал, они стояли, так как им уже нет зеленого. А по правой полосе часто стоишь, потому что поворачивающие направо пропускают пешеходов. С этой стрелкой сделали так, что хуже не придумаешь».

Напомним, с 10 августа изменен режим работы светофора. Заработала дополнительная секция светофора для поворота с Октябрьского проспекта налево на улицу Некрасова в сторону Комсомольского переулка.

Обе дополнительные стрелки для поворота с Октябрьского проспекта налево – и в сторону Комсомольского переулка и в сторону ул. Ленина включаются одновременно.

Для транспорта сократилось время горения зеленого сигнала светофора для движения по Октябрьскому проспекту прямо (в сторону вокзала) и направо. Остальные временные интервалы не изменились.

Таким образом, выполнено 4 из 5 решений комиссии по безопасности дорожного движения по изменению режима работы светофоров. Также нововведения произошло на перекрестках Рижский – Народная, Рижский – Петровская, Труда – Звездная. Следующий на очереди  перекресток – Октябрьский – Гражданская.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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